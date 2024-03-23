Опубликован обновленный список погибших в «Крокусе», в нем 41 человек

Подмосковный Минздрав опубликовал на сайте обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В этом списке 41 человек.

Фото: © Минздрав Московской области

Ранее мы публиковали предварительный список, в котором значились 37 погибших.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. От ФСБ поступила информация о задержании 11 человек, включая четырех террористов.

В стационарах находятся 107 раненых. Состояние 16 человек оценивается как крайне тяжелое, еще 44 человека, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии.