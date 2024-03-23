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Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек
Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, сообщает ТАСС.
По данным агентства, речь идет в том числе о четырех террористах, непосредственно участвовавших в теракте «Крокус Сити Холле».
Кремль также сообщает, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в «Крокусе».
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. В результате ЧП погибли более 60 человек, свыше 100 человек госпитализированы, среди них есть дети.
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