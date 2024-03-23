Подмосковный минздрав опубликовал первый список погибших в результате теракта в «Крокусе»

Подмосковный минздрав опубликовал первый список погибших, в нем 37 человек, передает РИА Новости.

Фото: © Подмосковный Минздрав

Ранее мы сообщали, что на официальном сайте МЧС России опубликован список госпитализированных в медучреждения после теракта в «Крокусе».

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. В результате ЧП погибли более 60 человек, свыше 100 человек госпитализированы, среди них есть дети.