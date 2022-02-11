Опрос: каждая седьмая компания Казани планирует увеличить число сотрудников на удаленке

Сотрудники на удаленке есть сегодня в каждой второй компании. Чаще всего в дистанционном режиме работают IT-отделы, бухгалтерия, продажи и кадры. Об этом говорится в опросе, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Чаще всего на удаленке в Казани оставляют IT-департаменты, бухгалтерию, отделы продаж и подразделения по работе с персоналом. Число работодателей, практикующих удаленную занятость в целом по стране, сегодня одно из самых высоких и составляет 51%. Аналогичная ситуация наблюдалась в декабре 2020 года. Больше удаленки было только в разгар пандемии, в мае 2020 года, когда дистанционные сотрудники были в 59% компаний. Еще две-три недели назад о наличии сотрудников, работающих на дому, сообщал лишь 31% компаний», — говорится в сообщении.

Рекомендациям Минтруда об увеличении числа удаленных сотрудников собираются следовать 15% работодателей России и 12% работодателей в Казани. Среди московских и петербургских компаний таковых чуть больше — 17 и 16% соответственно.