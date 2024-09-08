Определен восьмой победитель фотоконкурса «Всей семьей на выборы!»

Восьмым победителем республиканского фотоконкурса «Всей семьей на выборы!», который проходит в РТ в день выборов в Госсовет, стала Ландыш Потапова. В профиле женщины в социальной сети «ВКонтакте» указано, что она живет в Альметьевске. Имя обладателя нового iPhone 15 объявили в студии телемарафона «Всей семьей на выборы!» на ТНВ. Участие в конкурсе по состоянию на 15.00 приняли уже 50 443 человека.

Условия следующие: нужно сделать фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка (именно снаружи, а не внутри здания) в специальном браслете, который могут получить проголосовавшие в Республике Татарстан. На снимке должен присутствовать узнаваемый элемент входной группы избирательного участка: надпись, плакат или баннер. Браслет должен быть виден на фото как минимум у одного человека, достигшего 18-летнего возраста.

Далее нужно выложить эту фотографию на свою страницу в социальных сетях (например, во «ВКонтакте») и поставить два обязательных хештега: #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Аккаунт обязательно должен быть открытым, на аватаре должна быть установлена фотография. Кроме того, участником может быть только житель Республики Татарстан, прописанный на ее территории.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свои голоса отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. К полудню на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали 32,2% избирателей.