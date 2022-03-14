Оперштаб сообщил о резком снижении заболеваемости коронавирусом в России

За неделю показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снизился более, чем на 40 процентов, сообщил федеральный Оперативный штаб.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 246,2 и снизился на 41,4 процент по сравнению с предыдущей неделей», – сказано в сообщении.

Отмечается, что число госпитализаций за семь дней также снизилось на 44,9%.

Кроме того, за сутки в России полностью поправилось 105 243 человека.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане заболеваемость Covid-19 снизилась на 41%.

Наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против этого штамма коронавируса.