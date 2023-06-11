ООН: Из-за прорыва Каховской ГЭС на Украине 700 тыс. человек нуждаются в питьевой воде

После обрушения плотины Каховской ГЭС гуманитарная ситуация на Украине резко ухудшилась, около 700 тыс. человек нуждаются в питьевой воде. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, сообщает агентство Associated Press.

«Разрушительные последствия наводнения в одной из самых важных житниц <…> почти неизбежно приведут к сокращению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире» и уменьшению объемов еды, необходимых миллионам нуждающихся, предупредил международный чиновник.

Кроме того, вода затопила районы, где были выставлены мины, их унесло туда, где люди «не ожидают» их увидеть, представляя опасность для взрослых и в особенности для детей.

«<…> это каскад проблем <…>», — констатировал Гриффитс, подчеркнув, что последствия прорыва Каховской ГЭС еще только начинают становиться очевидными.

По словам заместителя генсека ООН, организация уже оказала помощь 30 тыс. человек на территории, подконтрольной Украине. Власти РФ пока не позволили оказывать помощь на контролируемой ими территории, пояснил Гриффитс. Однако, уточнил он, состоялась встреча с постоянным представителем России Василием Небензей, на которой у него попросили пустить сотрудников ООН для предоставления помощи.

В ночь на 6 июня разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища и вызвало затопление территорий ниже по течению. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию. Спутники США и норвежский институт сейсмических наблюдений NORSAR зафиксировали взрыв на плотине перед ее разрушением.