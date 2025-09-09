«Она ухаживала, как за ребенком»: жена помогла военному пережить ранение

Уроженец Камского Устья Анвар Мухаметзянов – военный по призванию. После срочной службы во внутренних войсках на Северном Кавказе он продолжил карьеру в спецподразделении МВД, где командовал саперным подразделением. С тем же составом участвовал в контртеррористических операциях и прошел вторую Чеченскую кампанию.

В марте 2022 года Анвар отправился в зону СВО. Там он, как и прежде, отвечал за работу саперов. Но в конце января 2023-го его жизнь разделилась на «до» и «после».

«Когда возвращались с боевого задания, увидели военнослужащих, стоящих рядом с лесопосадкой. Им необходимо было оборудовать разрушенные позиции. Мы остановились, узнали кто они такие», – вспоминает Анвар.

Это были мобилизованные бойцы из Татарстана. Их позиции оказались заминированы.

«Я и еще двое моих парней согласились помочь им разминировать. Но земля тогда была твердая, заморозки еще стояли. Самое неудобное время для сапера и для работы щупом. Выходил по своим следам, след в след. Но к этому моменту уже все подтаяло – и я подорвался на противопехотной мине. После подрыва кое-как оказал себе помощь».

Несмотря на тяжелое состояние, Анвар сумел доползти до края минного поля. Там товарищи оказали ему первую помощь и эвакуировали в госпиталь.

Но самое страшное ждало впереди. «Когда меня ранило, я в горячке и не понял. Но после операции ночью проснулся… Как я думал, ночью. А на самом деле просто ничего не видел. После подрыва у меня оба глаза осколками задело, и я очнулся полностью слепым», – рассказал он.

Анвар не видел почти две недели. Только после перевода в Москву врачи сумели убрать осколки, сохранившие зрение. «До сих пор у меня вот эти мелкие осколки выходят сами. Но, слава Богу, сейчас вижу хорошо, зрение почти восстановилось», – говорит он.

Ранение оказалось сложным: Анвару ампутировали ногу. Полгода он провел в госпиталях. На протез смог встать только осенью 2023 года. Все это время рядом с ним была жена.

«Как только перевезли в Москву, на следующий же день жена приехала. Спасибо ей – я не ходячий был, долго. Даже в коляску не мог садиться. Она ухаживала, как за ребенком: кормила, мыла», – говорит он.

Семья помогла пережить самые тяжелые месяцы. «Пока учился ходить, пока протез подгоняли – это еще два месяца заняло. Осенью 23-го я уже вернулся домой к семье».

После демобилизации Анвар вышел на пенсию по состоянию здоровья. Но сидеть сложа руки характер боевого офицера не позволил. Сегодня он работает инструктором-методистом в военно-спортивном центре «Воин», живет в Казани.

«Очень интересная работа. Работа с молодежью. Прививаем любовь к Родине, к Отечеству, к Родной земле», – поделился он.

Три месяца назад Анвар начал заниматься греблей и параллельно проходит обучение по программе «Батырлар. Герои Татарстана».

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и направлена на поддержку участников и ветеранов СВО. Ее цель – формирование кадрового резерва, развитие лидерских компетенций, возвращение бойцов к активной профессиональной жизни.

В рамках отбора заявки на участие подали порядка 1600 человек. По итогам конкурсного этапа в программу были зачислены 45 участников. За каждым закреплен наставник – руководитель органа власти, готовый делиться своим опытом и знаниями.

Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.