«Каждый день, в 6 утра»: боец СВО – подопечный Сафарова готовится к Играм дружбы в Москве

Ветеран СВО Анвар Мухаметзянов доказал, что даже самые тяжелые испытания могут стать началом нового пути. Он завоевал бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли в конце июля в Воронеже.

Сейчас Анвар готовится к международным соревнованиям «Игры дружбы», которые пройдут в Москве с 26 по 30 августа.

«Каждый день с утра занимаюсь, чтобы стать сильнее, лучше. Каждый день, в 6 утра», – делится ветеран.

Анвар – профессиональный военный, командир саперного подразделения Росгвардии. В зону боевых действий он попал одним из первых – в марте 2022 года. Спустя почти год, в январе 2023-го, при выполнении задания подорвался на противопехотной мине.

«Когда заходили на минное поле, еще заморозки были, земля твердая. Наверное, самое неудобное время для работы сапера и для работы саперным щупом, – вспоминает он. – Выходил вроде по своим следам, след в след. Но к этому моменту уже все подтаяло, и подорвался на противопехотной мине. После подрыва кое-как оказал себе помощь».

Ранение оказалось тяжелым – бойцу ампутировали ногу. После нескольких операций и длительной реабилитации Анвар решил не сидеть дома.

«Надоело дома сидеть. Думаю, надо заняться спортом, – рассказывает он. – Созвонился со своим координатором по Фонду защитников Отечества, они предложили варианты. Я для себя выбрал греблю и пулевую стрельбу».

Всего полтора месяца тренировок – и бронзовая медаль в Воронеже. В категории Анвара участвовало более 30 спортсменов со всей страны. Дистанции – 200 и 500 метров.

«К сожалению, на 200 метров только четвертым пришел, на 500 метров – третьим. Так как в моей категории не было той лодки, на которой я до этого занимался, пришлось поменять лодку», – объясняет Анвар.

Спорт для него – не единственная цель. Он активно развивает и управленческие навыки. Анвар окончил всероссийский проект «Время Героев» по программе «Эффективное управление в системе публичной власти». В этом году стал победителем региональной программы «Батырлар. Герои Татарстана», где наставником для него является руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и направлена на поддержку участников и ветеранов СВО. Ее цель – формирование кадрового резерва, развитие лидерских компетенций, возвращение бойцов к активной профессиональной жизни. В рамках отбора заявки на участие подали порядка 1600 человек.

По итогам конкурсного этапа в программу были зачислены 45 участников. За каждым закреплен наставник – руководитель органа власти, готовый делиться своим опытом и знаниями.

Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.