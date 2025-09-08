В Казани стартовал очный этап программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Казани стартовал первый очный модуль республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана».

«Даем старт к очному обучению. Сессионный урок показал, насколько вы ответственно подходите к получению знаний и насколько у вас есть желание получить образование. Очные модули подготовки целиком и полностью направлены на изучение системы публичного управления в стране», – обратился к участникам программы руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» рассказывал, что для ветеранов СВО в Татарстане реализуется масштабный образовательный проект «Батырлар. Герои Татарстана». На образовательную программу были отобраны 45 ветеранов СВО.

Обучение займет 502 академических часа и позволит участникам программы получить диплом о новой квалификации. Кроме того, они получат необходимые знания и навыки для работы в государственных органах и иных организациях госсектора.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Перед участниками СВО с лекциями выступят представители Администрации Раиса РТ, Кабинета министров РТ, профессоры ведущих университетов республики. Помимо лекций, участников ждут различные образовательные активности в виде тренингов по сплочению и эффективной работе в команде, развитию стратегического мышления и другие. Программа обучения подготовлена Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ совместно с Департаментом государственной службы и кадров при Раисе Татарстана.

До очного обучения ветераны СВО уже успели завершить дистанционный блок. В онлайн-режиме они прослушали экспертов по истории государственности и управления, изучили нормативные правовые акты в сфере государственной и муниципальной службы.