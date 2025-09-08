«Выжимайте из наставников по максимуму»: в РТ стартовал очный этап программы «Батырлар»
Участники программы «Батырлар» будут учиться у лучших руководителей Татарстана
В Казани начался очный этап республиканской программы «Батырлар» для первых 45 финалистов отбора. Дал старт обучению Асгат Сафаров, а опытом госслужащего поделился Герой России Расим Баксиков. Как будет проходить очный этап программы, чему будут учить будущих управленцев и какого результата от них ждет Раис Татарстана – узнал «Татар-информ».
До финала программы «Батырлар» дошли меньше ста человек
Сегодня в Казани стартовал очный этап республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» для первых 45 финалистов отбора.
Напомним, регистрация на программу стартовала в феврале этого года и вызвала интерес среди защитников Отечества. Всего заявки оформили 1604 человека, наибольшее количество обращений было от бойцов, находящихся в зоне СВО, от них поступило 1167 заявок.
В основном отбором занималась Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ при участии Казанского филиала Российской академии государственной службы. Были сформированы экспертная группа и контактный центр, до сих пор продолжает свою работу горячая линия.
Всего было проведено три этапа конкурсного отбора.
- Первый состоял из регистрации и анкетирования. Каждому участнику предлагалось написать эссе, в котором он описывал свое видение стоящих перед республикой задач и пути решения имеющихся проблем.
- Второй этап – онлайн-тестирование, его прошли 767 человек. Оно позволило объективно оценить не только профессиональные знания участников, но и их управленческие компетенции и аналитические способности.
- Третий этап – на него были приглашены лучшие по результатам тестирования, а это 270 человек. Их пригласили на очное собеседование. В течение апреля и мая квалифицированные эксперты и психологи вместе с членами общественного совета проводили встречи с героями, оценивали их управленческий потенциал, мотивацию к обучению и построению карьеры. С действующими военнослужащими собеседования проводили в удаленном формате.
После анализа всех этапов отбора, проверки по линии силовых ведомств и учета федеральных рекомендаций эксперты определили победителями 95 человек. Их поделили на две группы. Первая группа – 45 человек – те, кто уже вернулся домой. Именно для них сегодня стартовал очный модуль программы. Вторая группа победителей – это действующие военнослужащие в зоне СВО, они начнут обучение после окончания военной службы и демобилизации.
«Созданы все условия для вашего обучения, выжимайте из наставников все»
Напутствие учащимся по программе «Батырлар. Герои Татарстана» сегодня дал Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.
«Даем старт к очному обучению. Сессионный урок показал, насколько вы ответственно подходите к получению знаний и насколько у вас есть желание получить образование. Очные модули подготовки целиком и полностью направлены на изучение системы публичного управления в стране», – обратился к участникам программы Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.
По его словам, очные курсы организует главный образовательный центр РТ – Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ. В ней ежегодно повышает квалификацию более шести тысяч сотрудников органов республиканской власти.
«Я могу сказать, что средств не жалели, огромное внимание Рустама Нургалиевича направлено на подготовку муниципальных и государственных поручений. В эти дни для вас по актуальным темам выступят представители администрации Раиса РТ, правительства республики, профессора наших будущих университетов. Также мы планируем, что вы побываете в Государственном Совете РТ, на Вертолетном заводе и в других интересных местах. Вам представляется такая возможность, чтобы вы могли не только полезную информацию слышать, но и смело задавать интересующие вопросы всем, кто будет перед вами выступать», – дополнил Асгат Сафаров.
Он попросил участников программы быть активнее в разговорах с приглашенными спикерами. Чтобы лекции проводились не «для галочки», а для получения полноценного образования.
«Республика Татарстан – опорный регион Российской Федерации, лидер по привлечению инвестиций, центр реновации и уникальный пример сохранения межнационального согласия. Наши предприятия известны далеко за пределами России. Столица республики традиционно является центром международной повестки. В прошлом году у нас проходил BRICS, ежегодно проводятся различные форумы, это большая честь и большая ответственность», – рассказал он.
Асгат Сафаров обратил внимание на то, что созданы все условия для того, чтобы учеба у участников программы прошла хорошо. Он рекомендовал участникам программы не отсиживаться, не стесняться и заводить новые знакомства.
«Особое внимание мы уделяем вашей работе с наставниками. Это те учителя, которые имеют огромный опыт работы на управляющих должностях. Первые встречи с наставниками у вас уже прошли, какие-то планы вы наметили. Общение с этими людьми все равно будет интересно, каждый из них – профессионал в своем направлении. Выжимайте из них все, что можете. Помните, просто так управленцами не становятся. Если раньше были времена, когда какие-то блатные по звонку проходили, сейчас такого нет, все очень принципиально», – добавил он.
Асгат Сафаров напомнил участникам программы об инициативе Раиса РТ, которая была озвучена на встрече с финалистами программы «Батырлар», – им предстоит подготовить проекты по улучшению жизни жителей республики.
«Я вам желаю удачи, усидчивости, упертости»
Депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков поблагодарил участников программы «Батырлар» за то, что они «своим душевным порывом решили вникнуть в служение республике».
«Я ознакомился со списками участников, у большинства из вас были довольно неплохие должности – кто-то преподаватель Казанского танкового училища, кто-то на КАМАЗе работал, кто-то в Алабуге. Я предполагаю, зарплаты были приличными. А теперь вы, уважаемые товарищи, будете заниматься государственной службой. Она во многом ограничивает. На каких-то должностях нельзя заниматься собственным бизнесом. Учитывайте это, если у вас есть собственный бизнес, больше вы им заниматься не сможете до тех пор, пока вы находитесь в должности», – объяснил он.
Расим Баксиков рассказал слушателям, что пришел на государственную службу с военной, так как хотел быть полезным государству.
«Это не сильно скажется на вашей жизни, вы в любом случае продолжите служить. Я не хожу на работу, я хожу на службу. Я не работаю в государстве, я служу государству, так же как когда служил в армии. Что касается предстоящего модуля и дальнейшего обучения по программе, уважаемые товарищи, сейчас нужно будет очень усиленно учиться. Учиться, вникать в федеральное законодательство, вникать в законодательство Республики Татарстан, успешно в этом разбираться. И в дальнейшем уже по вашим личным интеллектуальным особенностям и возможностям вы будете либо назначены, либо не назначены на должности. Я вам желаю удачи, я вам желаю усидчивости, упертости», – сказал он.
Первый модуль, который сегодня стартовал, – это модуль по основам государственного управления. Участники будут посещать Госсовет РТ, увидят, как подбором кадров занимаются, например, на таких серьезных предприятиях, как Вертолетный завод.
«Наставники будут присматриваться, на каких должностях можно реализовать потенциал каждого»
«Преподаватели – это министры, это ответственные руководители республики. Конкурс, как вы уже знаете, проходил в два этапа, заявлено было больше тысячи человек. Отобрали 45 среди тех, которые сегодня демобилизовались и не являются участниками боевых действий в настоящее время. Те ребята, которые на первом модуле, проходили собеседования, отборы и тесты. Хочу отметить, чтобы стать руководителем, нужно не просто им родиться, нужны еще и знания. Этими знаниями мы будем наполнять наших участников», – рассказал директор Высшей школы государственного и муниципального правления КФУ Игорь Привалов.
Заочный модуль занимал около 36 часов. В онлайн-режиме ветераны СВО занимались с экспертами по истории государственности и управления, изучали нормативные правовые акты в сфере государственной и муниципальной службы. После его прохождения все участники сдавали тесты.
«Кто-то набрал 40, кто-то 50, порог был 60. Прохождение тестов будет идти по накопительной до финиша. Если говорить о назначении на должности, то, как вы знаете, к каждому участнику прикреплен наставник. Наставники будут присматриваться, на каких должностях можно реализовать потенциал каждого человека. У нас уже пошли некоторые назначения», – добавил Игорь Привалов.
Обучение займет 502 академических часа и позволит участникам программы получить диплом о новой квалификации. Они получат необходимые знания и навыки для работы в государственных органах и иных организациях госсектора.
Один из участников программы, Егор Горячев, рассказал «Татар-информу», что попал в «Батырлар» как и все – прошел тестирование, написал небольшое эссе на тему, которая ему была интересна и которую он хотел бы развивать.
«Прошел собеседование, потом мне открылся доступ к заочному модулю. Скинули все материалы, в августе начали скидывать лекции, я стал проходить семинары. По наставнику пока рано говорить. Все прозрачно, все понятно. Большое спасибо организаторам – постоянно нас курируют, постоянно подсказывают. От очного этапа жду новых интересных знакомств. Для меня как для военного человека очень важна смена обстановки. Это отличный шанс попробовать себя в чем-то новом», – рассказал об обучении Егор Горячев.