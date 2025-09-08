«Выжимайте из наставников по максимуму»: в РТ стартовал очный этап программы «Батырлар»

В Казани начался очный этап республиканской программы «Батырлар» для первых 45 финалистов отбора. Дал старт обучению Асгат Сафаров, а опытом госслужащего поделился Герой России Расим Баксиков. Как будет проходить очный этап программы, чему будут учить будущих управленцев и какого результата от них ждет Раис Татарстана – узнал «Татар-информ».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До финала программы «Батырлар» дошли меньше ста человек

Сегодня в Казани стартовал очный этап республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» для первых 45 финалистов отбора.

Напомним, регистрация на программу стартовала в феврале этого года и вызвала интерес среди защитников Отечества. Всего заявки оформили 1604 человека, наибольшее количество обращений было от бойцов, находящихся в зоне СВО, от них поступило 1167 заявок.

В основном отбором занималась Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ при участии Казанского филиала Российской академии государственной службы. Были сформированы экспертная группа и контактный центр, до сих пор продолжает свою работу горячая линия.

Всего было проведено три этапа конкурсного отбора.

Первый состоял из регистрации и анкетирования. Каждому участнику предлагалось написать эссе, в котором он описывал свое видение стоящих перед республикой задач и пути решения имеющихся проблем.

Второй этап – онлайн-тестирование, его прошли 767 человек. Оно позволило объективно оценить не только профессиональные знания участников, но и их управленческие компетенции и аналитические способности.

Третий этап – на него были приглашены лучшие по результатам тестирования, а это 270 человек. Их пригласили на очное собеседование. В течение апреля и мая квалифицированные эксперты и психологи вместе с членами общественного совета проводили встречи с героями, оценивали их управленческий потенциал, мотивацию к обучению и построению карьеры. С действующими военнослужащими собеседования проводили в удаленном формате.

После анализа всех этапов отбора, проверки по линии силовых ведомств и учета федеральных рекомендаций эксперты определили победителями 95 человек. Их поделили на две группы. Первая группа – 45 человек – те, кто уже вернулся домой. Именно для них сегодня стартовал очный модуль программы. Вторая группа победителей – это действующие военнослужащие в зоне СВО, они начнут обучение после окончания военной службы и демобилизации.

Асгат Сафаров: «Я могу сказать, что средств не жалели, огромное внимание Рустама Нургалиевича направлено на подготовку муниципальных и государственных поручений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Созданы все условия для вашего обучения, выжимайте из наставников все»

Напутствие учащимся по программе «Батырлар. Герои Татарстана» сегодня дал Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Даем старт к очному обучению. Сессионный урок показал, насколько вы ответственно подходите к получению знаний и насколько у вас есть желание получить образование. Очные модули подготовки целиком и полностью направлены на изучение системы публичного управления в стране», – обратился к участникам программы Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

По его словам, очные курсы организует главный образовательный центр РТ – Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ. В ней ежегодно повышает квалификацию более шести тысяч сотрудников органов республиканской власти.

«Я могу сказать, что средств не жалели, огромное внимание Рустама Нургалиевича направлено на подготовку муниципальных и государственных поручений. В эти дни для вас по актуальным темам выступят представители администрации Раиса РТ, правительства республики, профессора наших будущих университетов. Также мы планируем, что вы побываете в Государственном Совете РТ, на Вертолетном заводе и в других интересных местах. Вам представляется такая возможность, чтобы вы могли не только полезную информацию слышать, но и смело задавать интересующие вопросы всем, кто будет перед вами выступать», – дополнил Асгат Сафаров.

Асгат Сафаров попросил участников программы быть активнее в разговорах с приглашенными спикерами. Чтобы лекции проводились не «для галочки», а для получения полноценного образования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он попросил участников программы быть активнее в разговорах с приглашенными спикерами. Чтобы лекции проводились не «для галочки», а для получения полноценного образования.

«Республика Татарстан – опорный регион Российской Федерации, лидер по привлечению инвестиций, центр реновации и уникальный пример сохранения межнационального согласия. Наши предприятия известны далеко за пределами России. Столица республики традиционно является центром международной повестки. В прошлом году у нас проходил BRICS, ежегодно проводятся различные форумы, это большая честь и большая ответственность», – рассказал он.

Асгат Сафаров обратил внимание на то, что созданы все условия для того, чтобы учеба у участников программы прошла хорошо. Он рекомендовал участникам программы не отсиживаться, не стесняться и заводить новые знакомства.

«Особое внимание мы уделяем вашей работе с наставниками. Это те учителя, которые имеют огромный опыт работы на управляющих должностях. Первые встречи с наставниками у вас уже прошли, какие-то планы вы наметили. Общение с этими людьми все равно будет интересно, каждый из них – профессионал в своем направлении. Выжимайте из них все, что можете. Помните, просто так управленцами не становятся. Если раньше были времена, когда какие-то блатные по звонку проходили, сейчас такого нет, все очень принципиально», – добавил он.

Асгат Сафаров напомнил участникам программы об инициативе Раиса РТ, которая была озвучена на встрече с финалистами программы «Батырлар», – им предстоит подготовить проекты по улучшению жизни жителей республики.

Расим Баксиков: «Что касается предстоящего модуля и дальнейшего обучения по программе, уважаемые товарищи, сейчас нужно будет очень усиленно учиться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я вам желаю удачи, усидчивости, упертости»

Депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков поблагодарил участников программы «Батырлар» за то, что они «своим душевным порывом решили вникнуть в служение республике».

«Я ознакомился со списками участников, у большинства из вас были довольно неплохие должности – кто-то преподаватель Казанского танкового училища, кто-то на КАМАЗе работал, кто-то в Алабуге. Я предполагаю, зарплаты были приличными. А теперь вы, уважаемые товарищи, будете заниматься государственной службой. Она во многом ограничивает. На каких-то должностях нельзя заниматься собственным бизнесом. Учитывайте это, если у вас есть собственный бизнес, больше вы им заниматься не сможете до тех пор, пока вы находитесь в должности», – объяснил он.

Расим Баксиков рассказал слушателям, что пришел на государственную службу с военной, так как хотел быть полезным государству.

«Это не сильно скажется на вашей жизни, вы в любом случае продолжите служить. Я не хожу на работу, я хожу на службу. Я не работаю в государстве, я служу государству, так же как когда служил в армии. Что касается предстоящего модуля и дальнейшего обучения по программе, уважаемые товарищи, сейчас нужно будет очень усиленно учиться. Учиться, вникать в федеральное законодательство, вникать в законодательство Республики Татарстан, успешно в этом разбираться. И в дальнейшем уже по вашим личным интеллектуальным особенностям и возможностям вы будете либо назначены, либо не назначены на должности. Я вам желаю удачи, я вам желаю усидчивости, упертости», – сказал он.

Первый модуль, который сегодня стартовал, – это модуль по основам государственного управления. Участники будут посещать Госсовет РТ, увидят, как подбором кадров занимаются, например, на таких серьезных предприятиях, как Вертолетный завод.

Первый модуль, который сегодня стартовал, – это модуль по основам государственного управления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наставники будут присматриваться, на каких должностях можно реализовать потенциал каждого»

«Преподаватели – это министры, это ответственные руководители республики. Конкурс, как вы уже знаете, проходил в два этапа, заявлено было больше тысячи человек. Отобрали 45 среди тех, которые сегодня демобилизовались и не являются участниками боевых действий в настоящее время. Те ребята, которые на первом модуле, проходили собеседования, отборы и тесты. Хочу отметить, чтобы стать руководителем, нужно не просто им родиться, нужны еще и знания. Этими знаниями мы будем наполнять наших участников», – рассказал директор Высшей школы государственного и муниципального правления КФУ Игорь Привалов.

Заочный модуль занимал около 36 часов. В онлайн-режиме ветераны СВО занимались с экспертами по истории государственности и управления, изучали нормативные правовые акты в сфере государственной и муниципальной службы. После его прохождения все участники сдавали тесты.

«Кто-то набрал 40, кто-то 50, порог был 60. Прохождение тестов будет идти по накопительной до финиша. Если говорить о назначении на должности, то, как вы знаете, к каждому участнику прикреплен наставник. Наставники будут присматриваться, на каких должностях можно реализовать потенциал каждого человека. У нас уже пошли некоторые назначения», – добавил Игорь Привалов.

Обучение займет 502 академических часа и позволит участникам программы получить диплом о новой квалификации. Они получат необходимые знания и навыки для работы в государственных органах и иных организациях госсектора.

Один из участников программы, Егор Горячев, рассказал «Татар-информу», что попал в «Батырлар» как и все – прошел тестирование, написал небольшое эссе на тему, которая ему была интересна и которую он хотел бы развивать.

«Прошел собеседование, потом мне открылся доступ к заочному модулю. Скинули все материалы, в августе начали скидывать лекции, я стал проходить семинары. По наставнику пока рано говорить. Все прозрачно, все понятно. Большое спасибо организаторам – постоянно нас курируют, постоянно подсказывают. От очного этапа жду новых интересных знакомств. Для меня как для военного человека очень важна смена обстановки. Это отличный шанс попробовать себя в чем-то новом», – рассказал об обучении Егор Горячев.