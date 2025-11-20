«Он знал, что лошади не племенные»: суд вынес приговор экс-сотруднику Минсельхоза РТ

В уголовном деле о субсидиях на покупку лошадей сегодня поставлена точка. Суд признал виновным того, кто ставил подписи под документами на выдачу денег из бюджета на приобретение племенных лошадей, понимая, что речь шла о животных, которые таких денег не стоили. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Просили шесть лет – дали три»

Сегодня Вахитовский суд Казани огласил приговор по делу Ришата Зарипова – экс-главы управления племенным делом Минсельхоза РТ. Его обвиняли в превышении должностных полномочий. Как выяснилось, из трех вменяемых ему эпизодов ответственность он понесет только по одному. По двум другим суд переквалифицировал часть статьи на более мягкую.

После этого суд признал Ришата Зарипова виновным по всем трем эпизодам. Наказание по первым двум отменил за истечением сроков давности, а по третьему эпизоду назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Местом отбывания наказания суд назначил исправительную колонию общего режима. Учитывая, что Зарипов находится в СИЗО уже около года, за превышение должностных полномочий почти на 18 млн рублей ему останется отсидеть порядка двух лет.

Это значительно меньше, чем запросило для него в прениях обвинение. Государственный обвинитель в своей речи попросил для подсудимого 6 лет лишения свободы. Сторона защиты, в свою очередь, требовала оправдания, сам Зарипов свою вину не признавал.

«Связь между двумя делами»

История, из-за которой Ришат Зарипов попал под суд, произошла в период с 2018 по 2020 год. Тогда, по версии следствия, он несколько раз подписал соглашения на выдачу субсидий. Соглашения эти, по версии следствия, подписаны были незаконно, без проверки документации.

Дело Зарипова было связано с делом экс-руководителя племенного конезавода «Казанский» Марата Гильфанова и директора Казанского ипподрома Рузеля Багавиева. Последних обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании денег. Часть денег, по версии следствия, они похитили при помощи своего старого товарища Ришата Зарипова.

В 2018 году Зарипов, по версии следствия, подписал документы на выдачу субсидий племконезаводу «Казанский» на покупку 10 лошадей рысистых пород и 30 кобыл российской тяжеловозной породы. Ришат знал, что те 30 лошадей не являются племенными, но все же подписал документы и выдал субсидии. Таким образом, Гильфанов и Багавиев получили 10,3 млн рублей.

Позже по той же схеме были выданы субсидии на 1,3 млн рублей. А в 2020 году конезавод приобрел у частного лица 12 племенных лошадей, за что также получил субсидии, то есть компенсацию от государства на 6,3 млн рублей.