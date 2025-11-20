Вахитовский суд вынес приговор экс-главе управления племенным делом Минсельхоза РТ

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани огласили приговор экс-главе управления племенным делом Минсельхоза РТ Ришату Зарипову. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Мужчину признали виновным по трем эпизодам превышения полномочий с тяжкими последствиями. Общая сумма ущерба составила около 18 млн рублей. Махинации были связаны с закупкой лошадей для Казанского ипподрома.

Его наказали только по одному эпизоду превышения должностных полномочий. По остальным двум эпизодам суд смягчил квалификацию и освободил Ришата от наказания в связи с истечением сроков давности.