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Происшествия 24 мая 2024 13:52

В Казани суд арестовал экс-главу управления племенным делом Минсельхоза РТ

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Накануне Советский суд Казани избрал меру пресечения для экс-главы управления племенным делом Минсельхоза РТ Ришата Зарипова.

«Суд постановил заключить под стражу на два месяца Ришата Зарипова по ходатайству следователя», – подтвердили в пресс-службе суда. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

По версии следствия, Зарипов участвовал в трех эпизодах превышения полномочий с тяжкими последствиями на общую сумму ущерба около 18 млн рублей. Махинации были связаны с покупкой лошадей для Казанского ипподрома.

#махинации
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