В Казани суд арестовал экс-главу управления племенным делом Минсельхоза РТ

Накануне Советский суд Казани избрал меру пресечения для экс-главы управления племенным делом Минсельхоза РТ Ришата Зарипова.

«Суд постановил заключить под стражу на два месяца Ришата Зарипова по ходатайству следователя», – подтвердили в пресс-службе суда. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

По версии следствия, Зарипов участвовал в трех эпизодах превышения полномочий с тяжкими последствиями на общую сумму ущерба около 18 млн рублей. Махинации были связаны с покупкой лошадей для Казанского ипподрома.