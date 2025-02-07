В Казани суд разбирается в аферах экс-директора казанского ипподрома с племенными конями

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу об аферах при закупке племенных коней. На скамье подсудимых экс-директор ипподрома Казани Марат Гильфанов и его заместитель Рузеля Багавиева. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и растрате.

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Фигуранты обвиняются в хищении 24 миллионов рублей, выделенных Минсельхозом РТ для закупки племенных коней. По версии следствия, закупку проводили через казанский «Пленконзавод», который в свою очередь получал животных у агрофирмы «Актай».

По версии следствия, с 2018 года по 2022 год обвиняемые совместно с предыдущим директором ипподрома похитили более 24 млн рублей, выделенных им из бюджета на приобретение племенных коней и проведение конно-спортивных мероприятий. После этого они незаконно перевели 19 млн рублей на подконтрольные им счета под видом оплаты услуг и купли-продажи товаров.

Помимо этого, в 2016 году директор «Племконзавода» продал родственнику трактор «Беларус» за 52 тысячи рублей при его рыночной стоимости более 600 тысяч рублей. А в 2020 году, являясь директором учрежденной «Племконзаводом» фирмы, оформив фиктивный договор займа, он похитил еще 3,5 млн рублей.