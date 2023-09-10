Омбудсмен Украины предложил отменить категорию «ограниченно годен»

Дмитрий Лубинец

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Совету национальной безопасности и обороны Украины поступило предложение убрать из законодательства понятие ограниченной годности к военной службе. С соответствующей идеей выступил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, о чем и рассказал в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

Если человек «в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках <…> и у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься IT (военным направлением)», уверен Лубинец.

Своим пониманием ситуации омбудсмен поделился на заседании СНБО. По его мнению, гражданин Украины должен признаваться либо пригодным к выполнению военной службы, либо непригодным.

Вместе с тем Лубинец признал, что многие здоровые люди «из-за коррупционной составляющей» получили справки о полной непригодности, а страдающих от хронических заболеваний — только справки об ограниченной годности. «Это требует урегулирования», — констатировал он.

Омбудсмен также уточнил, что посоветовал СНБО решить проблему с категорией «ограниченно годен» путем регламентации военных профессий. Все должны понимать, что больной, но признанный годным гражданин может служить, но не на передовой, подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны Украины разрешило призывать представителей некоторых категорий ограниченно годных к военной службе. Мобилизовывать их предполагается по конкретным военным специальностям.