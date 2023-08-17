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Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ об увольнении всех областных военкомов в стране. Документ опубликован на сайте украинского лидера.
Указ вводит в действие принятое ранее, 11 августа, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. В соответствии с ним руководителями областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ (то есть военкомами — прим. Т-и) должны стать офицеры, непосредственно участвующие в боевых действиях.
Кроме того, правоохранительные органы должны в месячный срок принять дополнительные меры по противодействию совершению военкомами «коррупционных и других уголовных правонарушений».
Как сообщал «Татар-информ», до этого Зеленский объявил, что увольняет начальников военкоматов во всех регионах страны. «Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — заявил он тогда.
Массовые увольнения связаны с проверками, недавно прошедшими в военкоматах, и возникших из-за этого скандалов. Расследуется более ста дел против сотрудников военкоматов, которых подозревают в коррупции и злоупотреблении полномочиями.
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