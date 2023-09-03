Минобороны Украины разрешило мобилизовывать ограниченно пригодных к военной службе

Министерство обороны Украины решило расширить список пригодных к военной службе по мобилизации за счет некоторых категорий, ранее считавшихся негодными к ней. Постановление о внесении изменений в положение о военно-врачебной экспертизе опубликовано на сайте украинского Кабмина.

Теперь основанием для признания негодным к службе не считаются такие болезни, как клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, хронические заболевания крови и кровеносных органов, заболевания эндокринной системы с незначительными нарушениями функций.

Кроме того, подлежать призыву будут лица, страдающие от легких кратковременных болезненных проявлений расстройств психики, от невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств при умеренно выраженных проявлениях, от медленно прогрессирующих болезней центральной нервной системы, а также от эпизодических и пароксизмальных расстройств.

Призывать в рамках мобилизации ограниченно пригодных будут по военной специальности, которую назначит врачебная комиссия. Помимо этого, упрощены требования по состоянию здоровья во время мобилизации и военного положения для бойцов десантно-штурмовых войск и морских пехотинцев. Все эти изменения уже вступили в силу, это произошло 25 августа.

Upd. (20.03): Ранее, в середине августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Позднее он рассказал о просьбе военных расширить мобилизацию на Украине.