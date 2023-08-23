Зеленский рассказал о просьбе военных расширить мобилизацию на Украине

Фото: пресс-служба Президента Украины

Украинское военное командование хочет расширить мобилизацию в стране. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме «Крымская платформа», сообщает издание «Страна.ua».

«Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать», — сказал украинский лидер.

Таким образом Зеленский ответил на вопрос журналистки, которая поинтересовалась, следует ли ожидать усиления или ускорения мобилизации с учетом потерь, понесенных в ходе контрнаступления.

После того, как Президент РФ Владимир Путин начал специальную военную операцию, власти Украины объявили в стране всеобщую мобилизацию и запретили мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

Недавно американский историк и военный теоретик Эдвард Люттвак в колонке для немецкого издания Welt заметил, что Украине для достижения военного успеха необходимо мобилизовать 3 млн человек. Он счел оптимальной для украинской стороны стратегию борьбы «на истощение».

По информации газеты The New York Times, к середине августа 2023 года на Украине насчитывалось 500 тыс. военнослужащих действительной службы, резервистов и участников различных военизированных формирований.