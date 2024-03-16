Омбудсмен Татарстана назвала провокации на выборах пакостными делами

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская отреагировала на сообщения о провокациях на избирательных участках в других регионах России. Своим пониманием ситуации она поделилась с «Татар-информом».

«Есть те, кто мешает нам проголосовать, совершая мелкие пакостные дела. Мы про это слышим с экранов телевизоров, видим, как пытаются поджигать урны, обливать краской. Они не смогут нам сорвать выборы», — заявила омбудсмен республики.

Накануне из других российских регионов сообщалось о провокациях на избирательных участках: кто-то выливал краску в урну с заполненными бюллетенями, кто-то поджигал урну. Ранее глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев напомнил об уголовном наказании за такие преступления.

«Желание сорвать выборы — это практически нарушение прав тех граждан, которые пришли голосовать, отдали свой голос за того или иного кандидата в Президенты. Поэтому это еще больше сплачивает нас в одну большую семью нашего государства, чтобы противостоять каждому, кто хочет нарушить наши права и помещать нашему государству жить в мире и согласии», — уверена Сария Сабурская.

Уполномоченный по правам человека отметила приподнятое, даже праздничное настроение населения. «Все идут с хорошим настроем. Идут целыми семьями! И многодетные семьи, и пожилые граждане. И молодым людям, которые отметили совершеннолетие, дается возможность впервые проголосовать», — сказала спикер.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).