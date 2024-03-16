Кондратьев, ЦИК РТ: Краска в урну для бюллетеней — это уголовное преступление

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев резко осудил действия россиян, которые в первый день выборов Президента вылили краску и зеленку в урны для голосования, а также поджигали урны. Мнением Кондратьев поделился на избирательном участке в казанской гимназии, где принял участие в голосовании.

«Это не просто провокации, это не просто нарушение, это уголовное преступление», — подчеркнул Кондратьев.

Он выступил за жесткое наказание для провокаторов. Накануне в Москве женщина попыталась поджечь будку для голосования. Произошло также несколько случаев, когда россияне выливали в урны для бюллетеней зеленку или краску. Следком уже возбудил дело по такому инциденту.

«Люди шли на намеренную провокацию, на уголовное преступление. Они заливали урны краской, поджигали урны. Хочу сказать, что все они задержаны, дают показания. Многие из них даже не знали, что это уголовное преступление. Шли по указке кукловода, что тут еще скажешь», — считает Кондратьев.

В разговоре с журналистами он отметил, что на избирательных участках работают сотрудники полиции, чтобы выборы для россиян были комфортными.

«Провокаторы хотели украсть голоса у своих сограждан, у своих родных, друзей. Это самое отвратительное. Хочу предостеречь всех: не поддавайтесь на провокации», — заключил председатель ЦИК РТ.

Ранее Андрей Кондратьев сообщил, что проголосовал за стабильность, развитие и безопасность нашей страны.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.