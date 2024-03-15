В Москве женщина попыталась поджечь будку для голосования

Пожилая женщина подожгла будку для голосования на одном из избирательных участков в Москве. По предварительным данным, инцидент произошел в Юго-Восточном административном округе, сообщает Telegram-канал Baza.

Судя по видео, женщина облила будку легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и сразу стала снимать происходящее на телефон. Судя по всему, она торопилась отчитаться перед мошенниками, которые уговорили ее на поджог, замечает канал.

Информации о возбуждении уголовного дела пока нет, но оно может быть заведено по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). По ней поджигательнице может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Следком возбудил дело на россиянку, вылившую краску в урну для бюллетеней.

Видео: t.me/bazabazon/.