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Следком возбудил дело на россиянку, вылившую краску в урну для бюллетеней
В одном из избирательных участков Москвы женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба столичного следкома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу», – говорится в сообщении ведомства.
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