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Происшествия 15 марта 2024 13:53

Следком возбудил дело на россиянку, вылившую краску в урну для бюллетеней

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В одном из избирательных участков Москвы женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба столичного следкома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу», – говорится в сообщении ведомства.

#Москва #выборы президента рф
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