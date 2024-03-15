Следком возбудил дело на россиянку, вылившую краску в урну для бюллетеней

В одном из избирательных участков Москвы женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба столичного следкома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу», – говорится в сообщении ведомства.