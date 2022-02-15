Олимпийский чемпион о прокате Валиевой: «Хороший, но не достойный называться лучшим»

Олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал прокат Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. По словам заслуженного мастера спорта России, несмотря на первое место, прокат Валиевой нельзя назвать лучшим.

«Камила и любители фигурного катания, люди, которые являются просто болельщиками, переживают и прекрасно понимают, что в такие моменты очень сложно справиться с собой, тяжело сосредоточиться на том, ради чего ты столько лет готовилась, учитывая все это давление со стороны СМИ. В любом случае, сегодня Камила показала хорошее катание, но не достойное, которое на сегодняшний момент является лучшим после короткой программы», – цитирует Урманова Metaratings.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о победе Камилы Валиевой в короткой программе Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее стало известно о том, Камила Валиева из-за плохого самочувствия не пришла на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

Стоит отметить, что с произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал обо всех аспектах решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.