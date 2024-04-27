Ольга Павлова: Важно, что будут поощрены не только призеры Игр БРИКС, но и их тренеры

Ольга Павлова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Правительство Российской Федерации подготовило проект постановления о единовременных денежных вознаграждениях российским победителям и призерам Игр стран БРИКС 2024 года, которые пройдут в Казани.

Помимо денежного вознаграждения спортсменов, предусмотрены призовые выплаты тренерам и специалистам спортивных сборных России, которые обеспечивали подготовку атлетов, завоевавших медали.

Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ Ольга Павлова, комментируя проект документа, отметила важность поощрения не только спортсменов но и тренерского состава.

«Отрадно, что государство заботится не только о спортсменах, но и о тренерах, которые их подготовили. Тренерский состав наряду с чемпионами составляет золотой фонд нашего спорта. Я являюсь одним из разработчиков закона о доплате к пенсии тренерам олимпийских и паралимпийских чемпионов и делаю всё, чтобы права тренеров и спортсменов, их социальные гарантии были защищены», — подчеркнула Ольга Павлова.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Всего будут разыграны 380 комплектов медалей по 29 видам спорта. Первые билеты на дисциплины международного турнира поступили в продажу 23 апреля, за 50 дней до старта игр. Недавно были назначены послы предстоящего турнира.