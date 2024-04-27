Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ольга Павлова: Важно, что будут поощрены не только призеры Игр БРИКС, но и их тренеры
Правительство Российской Федерации подготовило проект постановления о единовременных денежных вознаграждениях российским победителям и призерам Игр стран БРИКС 2024 года, которые пройдут в Казани.
Помимо денежного вознаграждения спортсменов, предусмотрены призовые выплаты тренерам и специалистам спортивных сборных России, которые обеспечивали подготовку атлетов, завоевавших медали.
Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ Ольга Павлова, комментируя проект документа, отметила важность поощрения не только спортсменов но и тренерского состава.
«Отрадно, что государство заботится не только о спортсменах, но и о тренерах, которые их подготовили. Тренерский состав наряду с чемпионами составляет золотой фонд нашего спорта. Я являюсь одним из разработчиков закона о доплате к пенсии тренерам олимпийских и паралимпийских чемпионов и делаю всё, чтобы права тренеров и спортсменов, их социальные гарантии были защищены», — подчеркнула Ольга Павлова.
Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Всего будут разыграны 380 комплектов медалей по 29 видам спорта. Первые билеты на дисциплины международного турнира поступили в продажу 23 апреля, за 50 дней до старта игр. Недавно были назначены послы предстоящего турнира.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт