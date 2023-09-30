Олег Морозов о поддержке новых регионов: «Татарстан, как всегда, на передовой»

Олег Морозов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Татарстан активно участвует в процессе интеграции новых регионов с остальной Россией. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ от республики Олег Морозов, комментируя празднование Дня воссоединения новых регионов, сообщает пресс-служба Татарстанского отделения «Единой России».

«С момента воссоединения мы видели, как процесс интеграции новых субъектов РФ проходил в условиях невиданной поддержки граждан России. Жители разных субъектов нашей страны добровольно вызвались помогать налаживать мирную жизнь в новых российских регионах. Татарстан, как всегда, как это принято у нас, всегда на передовой любого крупного проекта, который осуществляется в России», — поделился парламентарий своей оценкой соответствующих процессов.

«Мы сегодня ведем шефство в отношении Рубежного и Лисичанска, и оно находится на особом контроле у [Раиса РТ] Рустама Минниханова. Это и постоянная отправка гуманитарных грузов, это и восстановление систем жизнеобеспечения городов, социальной инфраструктуры, промышленных объектов, это и регулярный выезд республиканских высококвалифицированных специалистов, это и существенная поддержка со стороны татарстанского бизнеса и простых татарстанцев, которые в силу своих возможностей стараются помочь жителям Лисичанска и Рубежного», — напомнил Морозов, перечислив различные форматы помощи.

«Например, точно знаю, что жители моего избирательного округа (а это десять районов Татарстана) активно участвуют в сборе необходимой помощи для обеспечения мирной жизни этих городов. Большую роль в этом деле играет республиканское движение „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“, а также Татарстанское отделение партии „Единая Россия“, с помощью которого были открыты центры гуманитарной помощи», — добавил депутат.

Политик увидел в этом свидетельство того, что многонациональный народ России «сейчас сплочен как никогда». «Стремление обеспечить мирную жизнь в новых регионах консолидирует всё российское общество», — выразил уверенность Олег Морозов.

По мнению другого единоросса — руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина, жители новых регионов «всегда ассоциировали себя с Россией», а теперь «чувствуют каждый день поддержку» всей большой страны: «какими темпами идет строительство, как проходит интеграция, появляются новые сервисы».

«Например, портал „Я в России“, который Минцифры создало по предложению „Единой России“ и который в удобном формате представляет госуслуги. Очень многие уже давно привычные нам вещи на Донбассе при украинской власти были просто недоступны. Сейчас у людей меняется уклад жизни и существенно улучшается ее качество, появляются новые возможности», — убежден он.

«Мы будем расширять наши общественные и молодежные проекты, развивать социальные инициативы. Реализовывать те планы, которые уже есть и за которые мы отвечаем перед людьми. И, конечно, вместе будем добиваться нашей большой победы», — подытожил Сидякин.

Как сообщал «Татар-информ», Рустам Минниханов пообещал и дальше помогать жителям Лисичанска и Рубежного. На республиканском совещании он заметил, что жители новых регионов нуждаются в поддержке.