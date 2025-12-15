Госкомитет РТ по тарифам проведет разъяснительную работу с населением по плате за ЖКУ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В связи с плановым повышением тарифов на ЖКУ с начала 2026 года в Татарстане Госкомитет РТ по тарифам проведет разъяснительную работу с населением. Об этом стало известно сегодня на совместном выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете.

«Не только Госкомитет РТ по тарифам, но и ресурсоснабжающие организации должны работать, муниципалитеты тоже должны работать с населением по разъяснению. У населения, к сожалению, неправильно складываются цифры, когда они берут итоговую [сумму] по платежке. На каждую условную единицу продукта, которою они получают, нужно смотреть. Если вода в общем объеме – 30 рублей, не факт, что она будет 50 рублей», – сказал журналистам по итогам заседания председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Андрей Егоров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов на заседании отметил, что в 2026 году во всех регионах страны предусмотрено два этапа плановой индексации тарифов на коммунальные услуги. Январская индексация связана с увеличением ставки налога на добавленную стоимость.

«Второй этап перенесен с 1 июля на 1 октября. Соответствующее распоряжение подписано федеральным Правительством 25 ноября. В соответствии с ним порог по росту платы граждан за коммунальные услуги составит с 1 января 1,7%, а с 1 октября для республики порог определен в 13,4%. Важно отметить, чтобы было понимание, что в рамках индекса тариф на одну коммунальную услугу может увеличиться существеннее, чем на другую. Кроме того, возможно применение предельно допустимого отклонения для отдельных муниципалитетов, которое для республики определено в размере 4,8%», – сообщил он.

Гайнутдинов заметил, что основополагающим фактором при расчете тарифов выступает прогноз социально-экономического развития Российской Федерации.

«Рост оптовых цен на природный газ планируется на 9,6%, рост стоимости транспортировки газа – на 11,6%, рост цен на электрическую энергию – на 11,3%, рост тарифов на передачу электроэнергии – на 15,2%, индекса потребительских цен – на 5,1%», – пояснил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава госкомитета назвал и региональные факторы, влияющие на ситуацию с тарифами. «Региональными факторами, которые влияют непосредственно на рост предельных индексов, являются снижение перекрестного субсидирования в тарифах на электроэнергию, увеличение минимального размера оплаты труда на 20,7%, изменение налогового законодательства, включение затрат на модернизацию коммунальной инфраструктуры», – перечислил он.

Формирование тарифной компании 2026 года Госкомитет РТ по тарифам планирует завершить 20 декабря. Уже принято более 450 решений, еще будет принято около 200 решений. Заседание профильного комитета Госсовета прошло в здании Госкомитета РТ по тарифам.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил не допускать необоснованно высоких счетов за ЖКУ.