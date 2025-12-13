Рустам Минниханов поручил не допускать необоснованно высоких счетов за ЖКУ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Министерству строительства РТ и другим ведомствам принять меры по недопущению предъявления необоснованно высоких счетов за жилищно-коммунальные услуги и перерасчитывать их в случае ошибок. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов обратил внимание, что в холода фиксируется увеличение количества жалоб на увеличение суммы платежей за ЖКУ, а также отметил, что людей волнует подобный рост при том, что ноябрь был теплым.

«Жители опасаются, что с наступлением морозов платежи вырастут еще больше… Организуйте “горячие линии”. Людям нужно спокойно все разъяснять. Это наша работа», – сказал Раис РТ.