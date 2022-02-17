ОКР настаивает, чтобы Камила Валиева получила медали Олимпийских игр в Пекине

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета (МОК) сделать результаты соревнований, в которых участвует российская фигуристка Камила Валиева, предварительными.

По словам Позднякова, результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования.

«Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований будут считаться «предварительными», и в отношении них будет проставлен некий знак в виде «звездочки».

Мы с этим категорически не согласны. В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументировано изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки.

Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр. Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в КАС, если потребуется», – цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Ранее стало известно о том, что результаты Валиевой до окончания расследования будут считаться предварительными. Это связано с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, взятым в декабре 2021 года. РУСАДА сняла временное отстранение от Олимпиады с россиянки, а CAS отклонил апелляцию МОК, WADA и ISU на данное решение.

До этого редакция ИА «Татар-информ» разъяснила мотивы решения CAS по делу Камилы Валиевой.