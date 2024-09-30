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«Окажем всестороннюю поддержку»: Евгений Варакин встретился с бойцами СВО
В Верхнем Услоне обсудили вопросы поддержки ветеранов СВО и их семей. В рабочем совещании приняли участие глава района Евгений Варакин, руководитель татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина и ветераны специальной военной операции Владимир Дюсеев и Александр Быков.
В начале встречи Удачина рассказала о том, какие меры поддержки участников конфликта, уже вернувшихся домой с СВО, а также семей погибших военнослужащих оказываются фондом. Присутствующим был представлен социальный куратор татарстанского отделения по Верхнеуслонскому муниципальному району Андрей Мулянов.
За чашкой чая приглашенные на встречу фронтовики рассказали о проблемах, которые их волнуют. В частности, ветераны СВО обратились к Варакину и Удачиной с просьбой поддержать раненых бойцов, призванных на защиту Родины из Верхнеуслонского района. Сейчас они проходят реабилитацию в военном госпитале Казани.
«Такое внимание дорогого стоит. Ребята будут рады таким гостям и быстрее пойдут на поправку», — убежден ветеран СВО Владимир Дюсеев.
Не менее важным направлением для участников специальной военной операции и членов их семей является работа по разъяснению положенных им мер государственной поддержки и помощь в оформлении льгот и различной помощи.
«Эта работа будет выведена на качественно новый уровень. Наряду с нашим социальным куратором Андреем Муляновым мы задействуем в этом направлении местные СМИ и привлечем глав сельских поселений. Наша задача — оказать всестороннюю поддержку землякам», — отметил Евгений Варакин.
Работа с ветеранами, участниками специальной военной операции и их семьями — один из ключевых приоритетов для главы Верхнеуслонского района. В ближайшее время Варакин встретится с женами военнослужащих, которые сегодня защищают интересы Родины.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.
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