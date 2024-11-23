Огурцы, помидоры и говядина подорожали в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 11 по 18 ноября в Татарстане сильно подорожали огурцы и помидоры, а также выросла в цене говядина. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, огурцы в республике стали дороже на 14,88%, увеличившись в цене с 121,14 до 139,21 рубля за килограмм, тогда как помидоры — на 9,51%, с 152,86 до 166,16 рубля за килограмм.

Говядина подорожала на 1,02%, с 549,83 до 555,42 рубля за килограмм, а баранина — на 1,25%, с 767,35 до 775,79 рубля за килограмм. Свинина, сосиски и сардельки, колбаса полукопченая и колбаса вареная стали дороже менее чем на 1%.

Мороженая рыба выросла в цене на 2,43%, с 269,89 до 276,65 рубля за килограмм. Куры (за исключением куриных окорочков) и куриные яйца, напротив, подорожали менее чем на 1%.

Дешевевшее за неделю до этого сливочное масло стало дороже на 2,26%, увеличившись в цене с 948,02 до 967,84 рубля за килограмм.

Молоко пастеризованное 2,5–3,2% жирности подорожало на 3,26%, с 74,99 до 77,48 рубля за литр, а такое же, но стерилизованное подешевело на 0,69%, с 94,74 до 94,09 рубля за литр.

Стоимость сметаны увеличилась на 2,79%, с 244,33 до 251,60 рубля за килограмм. Сыры и творог в свою очередь выросли в цене менее чем на 1%.

Среди овощей борщевого набора сильнее остальных подорожал лук репчатый — на 3,87%, с 36,42 до 37,82 рубля за килограмм. Ненамного отстали от него картофель и капуста: они выросли в цене на 3,41% и 3,40% (с 35,82 до 36,92 и с 31,65 до 32,68 рубля за килограмм соответственно).

Стоимость моркови увеличилась на 2,31%, с 30,83 до 31,39 рубля за килограмм, а свеклы — на 1,29%, с 36,65 до 36,77 рубля за килограмм.

Помимо упомянутых выше продуктов, более чем на 1% подорожали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Не изменилась цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов (88,92 рубля за килограмм).