Впервые за последнее время в Татарстане подешевело сливочное масло

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 5 по 11 ноября в Татарстане впервые за последнее время подешевело сливочное масло. Это следует из данных Татарстанстата.

За неделю сливочное масло уменьшилось в цене на 0,22%, с 950,04 до 948,02 рубля за килограмм. Впрочем, неделей ранее оно подорожало сразу на 43,02 рубля (4,32%).

Помимо масла, из молочных продуктов подешевели только сыры — на 0,10%, с 710,09 до 709,25 рубля за килограмм.

Вместе с тем молоко пастеризованное 2,5–3,2% жирности подорожало на 1,89%, с 73,63 до 74,99 рубля за литр, а такое же, но стерилизованное — на 0,66%, с 94,34 до 94,74 рубля за литр. Творог стал дороже на 0,94% — его цена выросла с 405,70 до 409,43 рубля за килограмм. Стоимость сметаны увеличилась на 0,82%, с 242,36 до 244,33 рубля за килограмм.

Огурцы в республике подорожали на 13,50%, увеличившись в цене с 106,90 до 121,14 рубля за килограмм, помидоры — на 6,12%, с 144,29 до 152,86 рубля за килограмм, а яблоки — на 1,10%, с 110,69 до 111,83 рубля за килограмм.

Среди овощей борщевого набора сильнее остальных подорожал картофель — на 4,63%, с 34,24 до 35,82 рубля за килограмм. Капуста выросла в цене на 3,45%, с 30,57 до 31,65 рубля за килограмм, а морковь — на 3,17%, с 29,87 до 30,83 рубля за килограмм.

Репчатый лук стал дороже на 2,08%, увеличившись в цене с 35,65 до 36,42 рубля за килограмм, тогда как свекла подорожала на 1,26%, с 36,19 до 36,65 рубля за килограмм.

Более чем на 1% в Татарстане также подорожали баранина, сухие молочные смеси для детского питания и овощные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки.

В свою очередь более чем на 1% в регионе подешевели куры (кроме куриных окорочков), сосиски и сардельки, пшено, вермишель.