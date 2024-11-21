Рост цен на говядину в Татарстане объяснили сокращением поголовья КРС

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В России в целом и Татарстане в частности наблюдается резкий рост цен на говядину. О сложившейся ситуации и приведших к ней причинах сообщает ГТРК «Татарстан».

В магазинах шаговой доступности спальных районов Казани стоимость килограмма говядины на кости начинается от 400 рублей с лишним, а килограмм мяса без кости обойдется почти в 900 рублей. На рынке, впрочем, «цены доступнее: килограмм говядины можно отыскать и за 600 рублей».

При этом в Минсельхозпроде РТ сообщили, что за последнюю неделю в Татарстане наблюдается небольшое снижение цен на говядину — до примерно 550 рублей за килограмм. Желающим сэкономить в ведомстве посоветовали посещать продолжающиеся сельскохозяйственные ярмарки.

Производители связали рост цен с сокращением поголовья крупного рогатого скота в стране. «К сожалению, физически количество животных в России падает <...>. Сегодня Россия зависима от импорта, и мы имеем потребность завоза порядка 280 тыс. тонн говядины ежегодно», — пояснил генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.