«Огромное спасибо за Великую Победу»: актанышец Тафкиль Валеев встретил 100-летие

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Актанышского района Тафкиль Валеев отметил вековой юбилей.

Имя юбиляра хорошо знают не только в родном Верхнеяхшеево, но и далеко за его пределами. Тафкиль абый – один из четырех ветеранов района, кто встретил 80-летие Великой Победы живым и в здравии. Его 100-летие стало символом силы духа, жизненной мудрости и стойкости человека, прошедшего войну и долгие послевоенные годы.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Праздник прошел в атмосфере особого почтения. В дом ветерана приехал глава района Ленар Зарипов.

«Я сказал, что обязательно приеду поздравить Вас со 100-летним юбилеем, и мы встретились в этот праздничный день, – обратился он к имениннику. – Свои поздравления Вам направили Президент России Владимир Владимирович Путин и руководство Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым. Живите и дальше здоровой, благополучной жизнью. Огромное спасибо Вам за то, что Вы живете достойно, являетесь украшением нашего района, за Великую Победу! Пусть Аллах даст Вам возможность встретить и следующие юбилеи!» – пожелал он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ленар Зарипов передал юбиляру поздравительные адреса, ценные подарки и цветы, поблагодарив его семью за любовь и заботу.

Поздравления Тафкилю Валееву прозвучали и от главы Верхнеяхшеевского сельского поселения Ильнура Ахатова, руководителя Союза ветеранов района Рашита Галимуллина, а также многочисленных родственников.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С особым словом обратился имам-мухтасиб Актанышского района Руслан хазрат Муртазин.

Он напомнил, что Тафкиль Валеев более 40 лет служил имам-хатыбом Верхнеяхшеево и Такмаково, внося огромный вклад в духовное просвещение сельчан.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«За свои труды на ниве ислама Тафкиль Валеевич был награжден медалью «30-летие Духовного управления мусульман Татарстана». Муфтий Камиль хазрат Самигуллин также передал вам свои самые теплые поздравления, – отметил Руслан хазрат. – Тафкиль абый, вы по-прежнему остаетесь имам-хатыбом своего поселения, и мы молимся, чтобы Аллах даровал вам крепкое здоровье и силы».

2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В этом же году вся страна отмечает 80-летие Победы.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой