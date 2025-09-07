Салют, полевая кухня и Битва за Москву: в Высокогорском районе отметили 80-летие Победы

В поселке Дачное Высокогорского района воссоздали одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны – легендарную битву за Москву. Военно-театрализованная постановка «Битва за Москву. Противостояние операции «Тайфун»» стала главным событием масштабного патриотического фестиваля, приуроченного сразу к двум датам – 80-летию Великой Победы и 90-летию района.

Программа праздника началась с работы тематических площадок. Жители и гости смогли увидеть выставку ретро-автомобилей и современной техники, познакомиться с работой швейбата, посетить мастер-классы и концертные номера, сфотографироваться на эффектных фотозонах.

Для детей организовали игровую зону с батутами и горками. Работал фудкорт и полевая кухня, где гостей угощали солдатской кашей.

В торжественном открытии приняли участие представители власти, жители района, школьники и молодежь.

Главным событием дня стала постановка. Авторами идеи стали директор местного дома культуры Михаил Яковлев и его дочь Татьяна. На сцену, точнее, на поле, вышли не профессиональные артисты, а сами жители сельского поселения. Но играли они так искренне, что публика полностью погрузилась в атмосферу тех страшных и героических дней осени 1941 года.

В постановке участвовали около ста человек и более 25 единиц техники. Эффектные взрывы, дым, стрельба и звуки военной техники помогли воссоздать напряжение битвы.

«Актеры не профессионалы, но так вжились в роли, что мы им поверили, – отмечали зрители. – Спасибо семье Яковлевых и всем, кто помог воплотить эту идею в жизнь».

После реконструкции празднование продолжилось концертами. Перед зрителями выступили заслуженный артист РТ Игорь Горчаков, группа «МАРШ» и DJ ДОЖДИК (Алексей Котлов). Завершил насыщенный день праздничный салют.

«Дорога к миру, каким мы его знаем сегодня, была трудной. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашего народа. Мы обязаны помнить о жертвах, которые принесли наши предки ради будущих поколений», – подчеркнул глава района Равиль Хисамутдинов.

Историческая справка:

Битва за Москву (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 гг.) стала одним из крупнейших и решающих сражений Великой Отечественной войны.

Германское командование сосредоточило против столицы СССР около 1,8 млн человек, 1700 танков и почти 1400 самолетов. Советская сторона выставила 1,25 млн бойцов, 990 танков и 677 самолетов.

К октябрю 1941 года враг вплотную подошел к Москве, было введено осадное положение. Но героизм защитников столицы, среди которых отличились дивизия генерала Панфилова, курсанты военных училищ и народное ополчение, остановил врага.

7 ноября в Москве прошел знаменитый парад, после которого бойцы уходили прямо на фронт.

5–6 декабря советские войска перешли в контрнаступление. Враг был отброшен от столицы на 100–250 километров. Это стало первым крупным поражением вермахта и развеяло миф о его непобедимости.

За образцовое выполнение боевых заданий 36 частям было присвоено звание гвардейских, 40 соединений и частей награждены орденами. Более миллиона защитников столицы получили медаль «За оборону Москвы».