«Вспомним героев поименно»: в Нурлате работает уличная выставка об участниках войны

Фото предоставлено Гузель Садыковой

На улице Школьной в Нурлате открылась уличная галерея «Вспомним героев поименно», посвященная землякам – участникам Великой Отечественной войны.

Когда сестры Мунавара Масгутова, Гульнара Ахметзянова и Эльвира Масгутова пришли на торжественное мероприятие, они не могли сдержать слез. Один из семи пилларов галереи посвящен их деду – Миннехану Масгутову, участнику Первой мировой и Великой Отечественной войн. Он был награжден орденом Славы всех трех степеней, но не вернулся домой: погиб на немецкой земле за считаные дни до Победы.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

«Служил сапером, при очистке местности от мин последняя взорвалась у него в руках, – рассказали внучки героя. – Когда деда забрали на войну, нашему отцу было всего девять месяцев, он его даже не помнил. Не сбылось и желание отца навестить могилу – он ушел из жизни слишком рано. Сегодня это наша мечта. Каждый год 9 Мая мы собираемся у памятника, отдавая дань деду, и теперь у нас будет еще одно памятное место встречи. Наши дочери, проходя мимо, будут рассказывать о нем своим детям и внукам. Ведь это память, которой хватит на долгие годы и даже столетия. Спасибо организаторам».

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Галерея «Вспомним героев поименно» посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Семь двусторонних конструкций разместили на улице Школьной.

На них представлены подвиги четырех Героев Советского Союза, одного Героя России и двух полных кавалеров ордена Славы.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Проект стал победителем конкурса социальных инициатив «Энергия добра». Его разработало Нурлатское территориальное отделение движения «Татарстан – Новый век» совместно с семейным клубом «НУРлы гаиля» и культурно-досуговым центром «Грани». Автор идеи – руководитель семейного клуба Дина Хуззятова.

«В ходе работы с детьми мы поняли, что их знания о Великой Отечественной войне избирательны. Но именно подрастающее поколение должно передать память и любовь к Родине своим детям и внукам. К тому же сегодня в интернете слишком много искаженной информации о войне. Мы хотели рассказать ребятам о подвиге советского народа на примере наших земляков, и так появился проект», – подчеркнула Дина Хуззятова.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Современные конструкции изготовили на заводе Екатеринбурга, монтаж выполнила строительная компания «Континент». Поддержку оказали исполком района и ресурсный центр «Единство». Большую работу проделали вместе с Региональным музеем истории Закамья: по QR-коду на каждом стенде можно найти полные сведения о героях.

На открытии присутствовали почетные гости, жители города, родители бойцов СВО. Глава района Дамир Ишкинеев отметил, что этот объект не имеет аналогов в районе и важен с точки зрения не только благоустройства, но и патриотического воспитания молодежи.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

В начале сентября у галереи пройдут первые уроки мужества – здесь соберутся около 300 юных нурлатцев.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Фото предоставлено Гузель Садыковой