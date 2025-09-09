«Помогала фронту на Кавказе»: ветеран труда из Верхнего Услона отметила вековой юбилей

В Верхнем Услоне отметили 100-летний юбилей Юлии Александровны Шейко – ветерана труда и учителя иностранных языков.

Поздравления от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова имениннице передал глава муниципалитета Евгений Варакин. Он зачитал поздравительную телеграмму, вручил цветы и памятные подарки. Торжественная встреча прошла в теплой и уважительной атмосфере.

Юлия Александровна родилась в 1925 году в Полтавской области. Ее юность пришлась на тяжелые годы Великой Отечественной войны: в самом начале она вместе с матерью и сестрами была эвакуирована на Кавказ, где трудилась в совхозе, помогая фронту.

После войны выбрала педагогическую стезю, став учителем иностранных языков. За многолетний труд Юлия Александровна была удостоена множества наград и получила почетное звание «Ветеран труда».

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого