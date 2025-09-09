news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 сентября 2025 16:43

«Помогала фронту на Кавказе»: ветеран труда из Верхнего Услона отметила вековой юбилей

Читайте нас в
Телеграм
«Помогала фронту на Кавказе»: ветеран труда из Верхнего Услона отметила вековой юбилей

В Верхнем Услоне отметили 100-летний юбилей Юлии Александровны Шейко – ветерана труда и учителя иностранных языков.

Поздравления от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова имениннице передал глава муниципалитета Евгений Варакин. Он зачитал поздравительную телеграмму, вручил цветы и памятные подарки. Торжественная встреча прошла в теплой и уважительной атмосфере.

Юлия Александровна родилась в 1925 году в Полтавской области. Ее юность пришлась на тяжелые годы Великой Отечественной войны: в самом начале она вместе с матерью и сестрами была эвакуирована на Кавказ, где трудилась в совхозе, помогая фронту.

После войны выбрала педагогическую стезю, став учителем иностранных языков. За многолетний труд Юлия Александровна была удостоена множества наград и получила почетное звание «Ветеран труда».

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.

#80-летие Победы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

8 сентября 2025
Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

8 сентября 2025