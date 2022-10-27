Ограничение движения по проспекту Амирхана в Казани продлено до мая 2023 года

В столице Татарстана вновь продлено ограничение движения по проспекту Амирхана — на этот раз до 30 мая 2023 года. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Речь идет об участке проезжей части по проспекту Фатыха Амирхана от пересечения с улицей Чистопольская до пересечения с улицей Четаева в сторону проспекта Ямашева. Здесь проводятся работы по ремонту канализационного коллектора.

Полная стоимость приведения в порядок Северного канализационного коллектора изначально оценивалась примерно в 1,6 млрд рублей. Он был построен в 1985 году и является одним из старейших в городе. Восстановительные работы стартовали в октябре 2021-го.

К реконструкции третьего Северного коллектора в районе улицы Чистопольская рабочие приступили в начале марта этого года. Предполагалось, что ограничение движения снимут к 17 мая, затем его продлили до 31 октября.