news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
11 мая 2022  16:12

В Казани вновь продлено ограничение движения по улице Амирхана

news_top_970_100

В Казани до 31 октября продлили ограничение движения транспорта по участку на улице Амирхана, сообщает мэрия столицы РТ.

Принятая мера затронет отрезок проезжей части улицы Амирхана — от пересечения с улицей Чистопольской до пересечения с улицей Четаева в сторону проспекта Ямашева. На этом участке проводятся работы по ремонту канализационного коллектора.

Ранее планировалось, что ограничение успеют снять к 17 мая. Сама реконструкция третьего Северного коллектора стартовала на улице Чистопольской в начале марта.

#ограничение движения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100