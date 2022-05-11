В Казани вновь продлено ограничение движения по улице Амирхана

В Казани до 31 октября продлили ограничение движения транспорта по участку на улице Амирхана, сообщает мэрия столицы РТ.

Принятая мера затронет отрезок проезжей части улицы Амирхана — от пересечения с улицей Чистопольской до пересечения с улицей Четаева в сторону проспекта Ямашева. На этом участке проводятся работы по ремонту канализационного коллектора.

Ранее планировалось, что ограничение успеют снять к 17 мая. Сама реконструкция третьего Северного коллектора стартовала на улице Чистопольской в начале марта.