В Казани началась реконструкция третьего Северного канализационного коллектора

Реконструкция третьего Северного канализационного коллектора стартовала на улице Чистопольская в Казани. Участок протяженностью 680 метров стал первым из трех, которые предстоит отремонтировать в этом году, сообщил журналистам директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

По его словам, общая протяженность третьего Северного водоканала составляет 8 километров, из которых 2 километра предстоит реконструировать до конца этого года. Ремонт аварийного участка коллектора разделен на три этапа: первый — по улице Чистопольская от Меридианной до Бондаренко, второй — по проспекту Ямашева от Адоратского до Амирхана и третий — по проспекту Амирхана от Четаева до Чистопольской.

Общая стоимость реконструкции, согласно предварительным оценкам, составляет 1,6 млрд рублей. На финансирование работ будут направлены собственные средства «Водоканала» в рамках дополнительной инвестиционной программы.

«Сейчас на первом этапе выполнен монтаж новой специальной камеры на трубопроводе, которая будет использоваться для спуска в коллектор технологического оборудования и материалов для проведения санации. Ведется подготовка к строительству остальных камер. Восстановление трубопровода будет выполнено методом полимерного рукава и технологии спиральной навивки с замковым соединением», — отметил Егоров.

Он пояснил, что особенностью метода полимерного рукава или «чулка» является то, что в трубу, подлежащую восстановлению, вводится гибкий композитный рукав, после чего туда подается холодная вода, чтобы он распределился по стенкам. После этого вода нагревается до определенной температуры, в результате чего «чулок» затвердевает и превращается в новую трубу, полностью перенимающую все функции старой.

Директор «Водоканала» поделился, что соответствующая технология используется как во всех городах России, так и за рубежом. Такой метод позволяет вести работы, не перекрывая движения по одной из самых оживленных улиц города. Он также подчеркнул, что все необходимые для ремонта материалы имеются в наличии и в достаточном количестве.