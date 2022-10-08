Путин поручил создать правительственную комиссию и выяснить причины ЧП на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В состав комиссии войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, она будет создана для выяснения причин ЧП и скорейшей ликвидации последствий.

Путин уже получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, добавил Песков.

«По поручению главы государства министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия», – цитирует его ТАСС.

«Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления», – сообщил в своем телеграм-канале Хуснуллин.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.