Офицер-танкист из Кайбицкого района о службе на СВО: Родина приказала — нужно выполнять

Мечта Кирилла Корникова из Кайбицкого района Татарстана сбылась в декабре 2023 года, он стал офицером. А уже в начале 2024 года он ушел на спецоперацию.

Не прошло и года, как ему присвоили очередное офицерское звание — старшего лейтенанта.

Большое желание стать офицером-танкистом было у Кирилла еще в годы учебы в Чутеевской школе. Характеристику для поступления в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище ему дал офицер в отставке Ильхам Хуснутдинов — первый начальник штаба местного отделения движения «Юнармия»:

«Кирилл Корников — юнармеец, командир юнармейского отряда имени кавалера ордена Красной Звезды Валерия Драндрова. Участник муниципальных и региональных мероприятий движения „Юнармия“, имеет дипломы и грамоты за активную работу. Внес большой вклад в дело военно-патриотического воспитания юнармейцев отряда. Активно участвовал в общественной жизни школы, класса, в работе ученического самоуправления, культурно-массовых мероприятиях, спортивной жизни школы. Участник олимпиады по математике и биологии. Кирилл любит занятия физкультурой и спортом», — так охарактеризовал Ильхам Хуснутдинов своего подопечного.

Кирилл вырос в многодетной семье, родители всю свою жизнь посвятили труду на родной земле. У него двое братьев: старший, Владимир, живет и трудится в Сочи, младший, Андрей, учится в десятом классе.

Окончив в 2020 году школу, Кирилл стал курсантом училища. В годы учебы его вместе с мамой пригласили на День призывника в Кайбицах. На мероприятии Надежда Николаевна была удостоена благодарственного письма главы района Альберта Рахматуллина, в котором есть такие строки:

«Ваша семья — одна из самых образцовых семей нашего района. Судьба испытала вас со всех сторон, самое горькое испытание — сиротство. Благодарю вас за то, что дали своим братьям и сестрам материнскую ласку и воспитание, хотя и сами были еще подростком, нашли свое место в обществе и вместе с супругом вырастили детей, которые стали для многих примером. Спасибо за самоотверженный труд, который вы посвятили развитию сельского хозяйства нашего района».

На церемонии выпуска в Казанском военном училище в прошлом году присутствовали члены юнармейского отряда Чутеевской школы (где Кирилл учился с четвертого класса) вместе с начальником отделения штаба Розой Насибуллиной и Ильхамом Хуснутдиновым, а также его мама.

«Наш земляк – офицер-танкист в настоящее время находится на передовой в зоне спецоперации. Молодой военнослужащий продолжает оставаться таким же сдержанным, немногословным человеком. Время от времени мы с ним созваниваемся по телефону. О службе на СВО он говорит по-военному кратко, без эмоций, как о работе, которую надо выполнить: Родина приказала», — делится начальник штаба местного отделения Юнармии Роза Насибуллина.

Во время одного из разговоров собеседница Кирилла хотела узнать: возможно, что-то нужно бойцам.

«Кирилл Валерьевич ответил: все есть. Единственное хорошо бы побольше маскировочных сетей, чтобы быстрее могли продвигаться вперед. Клич, брошенный в местном отделении движения „Юнармия“, о сборе средств для приобретения маскировочных сетей координаторы поддержали моментально», — добавила Роза Насибуллина.

В Маломеминском сельском поселении на просьбу сразу же отозвались. И вот уже скоро сети будут готовы. К сбору средств присоединились и юнармейцы отряда имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмина — Юлия Ефимова и Софья Кошкина. На семейном совете они решили, что свои заработанные в летний период деньги передадут на приобретение масксеток.

«Пусть это небольшая сумма, главное — поступок! Вот они — настоящие патриоты Родины. Кирилл — российский офицер, это звучит гордо. Мы уверены, что он вернется с Победой! Пожелаем ему и его товарищам удачи, и пусть они знают — мы своих не бросаем!» — заключила Роза Насибуллина.

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Материал подготовлен при участии Фирады Сайрановой.