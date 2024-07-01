Одобренный Миннихановым план развития Чистополя направят на визу в Минкульт РФ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил сегодня Чистополь и одобрил предлагаемые архитекторами скорректированные границы исторического поселения города. Центр Чистополя, отметим, обладает статусом исторического поселения федерального значения. Теперь, как пояснила «Татар-информу» помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, утвердить принятые границы и концепцию развития исторического центра города должно Министерство культуры России.

«В мае на Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях с участием Раиса Татарстана концепции развития исторического центра Елабуги и Чистополя были в целом приняты. Но в то же время эксперты пришли к мнению, что границы обоих поселений надо еще раз посмотреть с выездом на место. Сегодня такой выезд состоялся в Чистополь. Рустам Минниханов утвердил разработку границ исторического поселения после их доработки с момента заседания комиссии весной, осмотрел ряд проблемных объектов. Например, здание по улице Маркина, которое архитекторы проекта предлагают приспособить под гостевой дом. Весной комиссия рекомендовала доработать фасадные решения старинного особняка», – пояснила Балтусова.

Собеседница подчеркнула, что концепция исторического поселения Чистополя – это большой объем документации, где утверждение исторических границ территории – лишь один из обязательных разделов.

«Подобная работа была проделана при разработке Концепции устойчивого развития исторического центра Казани в 2020 году. Она подразумевает и функциональное зонирование, и экономические раскладки, и аналитику исторических укладов, и предложения по развитию точек роста», – сказала Балтусова.

Так, авторы концепции предлагают создать в комплексе зданий купца-старообрядца Челышева Центр подготовки молодых ИТ-специалистов и мастерские для местных ремесленников. До недавнего времени, рассказала помощник Раиса Татарстана, эти помещения занимал техникум.

«Теперь техникум съехал, зданию необходим ремонт и проект приспособления под новую функцию», – сообщила помощник Раиса РТ.

Рустам Минниханов положительно оценил идеи по созданию Центра подготовки молодых ИТ-специалистов и мастерских для местных ремесленников. Он поручил провести обследования старинной постройки для принятия решения по дальнейшему ремонту.

«Поскольку Раис Татарстана одобрил сегодня разработку Концепции исторического поселения Чистополя в части границ этого поселения, то теперь весь состав документации Комитет РТ по охране объектов культурного наследия направит на утверждение в Министерство культуры России. Поскольку Чистополь – историческое поселение федерального значения – утверждает его границы и концепцию в целом как государственный орган именно Министерство культуры России», – разъяснила Балтусова.

Концепция развития исторического центра города, отметим, – это перечень норм, правил и ограничений новой застройки в ядре старинных городов, а также пользования сохранившимися историческими зданиями и механизмы привлечения бизнеса, туристов и жителей.