Минниханов осмотрел стройки в историческом центре Чистополя и дал ряд поручений

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новыми проектами, которые будут реализованы в историческом поселении Чистополя. Осмотр он начал со стройки новой пристани, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В настоящее время здесь уже завершено возведение здания пассажирского павильона, ведется благоустройство прилегающей территории и строительство причальной стенки. Ожидается, что работы завершатся уже в 2024 году.

Ознакомившись с объектом, Минниханов предложил несколько улучшений для его работы. Так, к примеру, после завершения навигационного периода павильон можно использовать как место для проведения мероприятий, подростковый клуб. Это позволит избежать простоя здания. Кроме того, нужно оборудовать спортивную и детскую игровые зоны.

«Летом здесь можно встречать гостей, прибывающих на теплоходах, а чтобы зимой здание не простаивало — организовать активности для молодежи. Прекрасное место, все условия здесь созданы», — заключил Раис Татарстана.

Вслед за этим он посетил площадку на улице Маркина, где будет расположен гостевой дом. Проект в мае этого года был представлен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Однако тогда было принято решение о доработке архитектурной документации. Сегодня Рустаму Минниханову были презентованы несколько новых вариантов оформления фасада, один из которых принят за основу.

Третьим объектом, который посетил Раис РТ, стал Александровский ночлежный дом — объект культурного наследия конца XIX века. Согласно Концепции устойчивого развития исторического поселения, он будет использоваться в качестве центра информационного сопровождения туристов. Как отметил руководитель Татарстана, рядом с объектом необходимо построить парковку для туристических автобусов.

На улице Челышева в Чистополе планируют открыть центр подготовки молодых специалистов в сфере ИТ и мастерские для местных ремесленников. Рустам Минниханов поручил обследовать ныне пустующие здания и принять решение по дальнейшему ремонту.

Также Раису Татарстана показали свободные земельные участки на улице Карла Маркса. Здесь предлагают организовать работу по регенерации исторической среды. Инициатива получила одобрение Раиса РТ, начнется поиск инвесторов.

Ведутся в городе работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание присутственных мест — середина XIX в.», в котором находятся службы архитектуры и градостроительства Чистополя, конторы и жилые квартиры. На объекте проведены ремонт кровли, усиление перекрытий первого этажа лестничной клетки. Дано поручение о проведении обследования и актуализации проекта.

В завершение Рустам Минниханов ознакомился с планами города по работе с туристами. Резюмируя итоги экскурсии по историческому центру Чистополя, он призвал руководство города бережно относиться к памятникам культуры и истории.

«Чистополь — это уникальный город с богатой историей, — заметил Раис РТ. — Здесь сохранилось много самобытной архитектуры. У вас огромный туристический потенциал. Его нужно правильно реализовать. Поэтому следует внимательно подходить к реконструкции объектов и к новому строительству на территории исторического центра».

Осмотр зданий и объектов проводился в сопровождении помощника Раиса Татарстана Олеси Балтусовой, главы Минкульта РТ Ирады Аюповой, министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, а также главы Чистопольского района Дмитрия Иванова.