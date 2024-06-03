«Одну жизнь подарил, вторую – отнял»: почему в Татарстане выросло число погибших в ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики в сравнении с таким же периодом прошлого года снизилось, как и число тех, кто получил травмы, однако погибших в ДТП стало больше

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Родственники водителя знали, что он пьян, и писали ему сообщения с просьбами быть аккуратнее за рулем»

Цифры статистики не радуют, обратился к СМИ Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики в сравнении с таким же периодом прошлого года снизилось, как и число тех, кто получил травмы, однако погибших в ДТП стало больше. За последние пять месяцев в ДТП погибли уже 109 человек, а это на 25 человек больше, чем в прошлом году.

«Основными причинами ДТП, как обычно, остаются выезд на полосу встречного движения, наезд на пешехода, нахождение за рулем в состоянии опьянения», – объяснил Рустем Гарипов.

47 человек из общего числа погибли в результате ДТП из-за выезда на «встречку». Во время пресс-конференции демонстрировались жуткие кадры с мест ДТП и записи с видеорегистраторов. Рустем Гарипов объяснил причины каждой трагедии на фото или видео, а также рассказал, что нужно было предпринять, чтобы такого не случилось.

«По-прежнему насущным вопросом остается проблема нетрезвых водителей. Есть много случаев, когда люди, зная, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, позволяют ему сесть за руль. Были даже истории, когда родственники, зная, что человек пьян, пишут ему сообщения с просьбами быть аккуратнее за рулем. Неясно, почему ему вообще позволили сесть за руль», – рассказал глава УГИБДД МВД по РТ.

Рустем Гарипов: «Основными причинами ДТП, как обычно, остаются выезд на полосу встречного движения, наезд на пешехода, нахождение за рулем в состоянии опьянения» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К слову, тот самый нетрезвый водитель, родственников которого упомянул Рустем Гарипов, погиб.

«Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии, на ходу фотографировал стрелку спидометра, застывшую на отметке в 200 км/ч. В результате аварии скончался на месте», – рассказал Рустем Гарипов.

«Подарил одну жизнь и забрал другую»

Рустем Гарипов вспомнил недавнее жуткое ДТП с участием каршерингового автомобиля. Мужчина отмечал рождение сына, гонял без прав. На заднем сиденье находились подростки, справа – пассажир, ровесник водителя, 23 года. Водитель превысил скорость, вылетел с трассы и врезался в дерево.

Подростки, которые сидели сзади, выжили, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Пассажир справа скончался на месте. Водитель также получил травмы, теперь его ждет уголовная ответственность. Подарив одну жизнь, отметил глава Госавтоинспекции Татарстана, водитель забрал другую.

«Человек скончался на месте. Один человек родился – один погиб. Трагично даже об этом говорить» Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Человек скончался на месте. Один человек родился – один погиб. Трагично даже об этом говорить», – подчеркнул глава Госавтоинспекции Татарстана.

«Не стоит считать, что трезвый человек на дороге полностью в безопасности»

Немалое количество ДТП происходит по причине того, что водитель засыпает на ходу.

«Помимо состояния опьянения есть также другое крайне опасное состояние – убедительно просим вас не садиться за руль уставшими. Крайне важно садиться за руль отдохнувшим или не продолжать движение, если вы чувствуете сонливость. В противном случае последствия могут быть фатальными – человек не замечает, как засыпает за рулем. Особенно опасна ночная трасса, где длинная прямая дорога будто гипнотизирует», – отметил Рустем Гарипов.

Гибнут и из-за того, что пренебрегают ремнями безопасности. За последние пять месяцев по этой причине погибли уже 13 человек.

«Наглядный пример – ДТП на трассе М7, жизненное пространство водителя в машине не нарушено. В результате ДТП он мог отделаться максимум травмами. Но он погиб, это стало огромной трагедией для его семьи», – поделился Рустем Гарипов.

Главный госавтоинспектор республики предупредил, что в ближайшее время увеличится количество рейдов – инспекторы ДПС будут проверять, пристегиваются ли водители и пассажиры.

Несмотря на то что про детские автокресла сотрудники Госавтоинспекции говорят постоянно, есть те, кто игнорирует элементарное правило.

«Не раз мы показывали краш-тесты, где пристегнутый без кресла ребенок ломает шею под собственным весом. В видеоролике видно на манекене, что в случае ДТП маленький ребенок на руках у взрослого получает страшные травмы, когда на него всем весом давит тот, кто должен был обеспечить его безопасность», – рассказал Рустем Гарипов.

И действительно, кадры краш-тестов ужасают. Маленький манекен, изображающий ребенка, летает по салону, как забытая мелочь в стиральной машине, а в некоторых случаях и вовсе вылетая через лобовое стекло, как пушечное ядро. На сегодня в ДТП погибли уже пять детей, двое из них были пассажирами.

«За перевозку детей без кресла водитель заплатит штраф в 3 тысячи рублей. Думаю, любой родитель заплатит гораздо больше, чтобы сохранить жизнь и здоровье своего ребенка», – подчеркнул начальник Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Когда ребенок нарушает ПДД – это наше упущение»

Трое из погибших детей – пешеходы. Кроме того, под колеса авто попали 15 детей-велосипедистов, все они получили различные травмы.

«Когда ребенок нарушает – это наше упущение. Нужно говорить с детьми о правилах дорожного движения. Один из таких случаев, когда ребенок перебегал дорогу, так как спешил к бабушке. Погиб, попав под автобус. Мы просим жителей республики присылать нам информацию о местах, где дети активно перебегают дорогу не по правилам, чтобы обезопасить это место, спасти детей», – рассказал Рустем Гарипов.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на том, чтобы родители беседовали с детьми на тему правил дорожного движения и покупали им одежду со световозвращающими элементами. Хотя это важно и для взрослых.

«Обращаемся к родителям: пожалуйста, когда покупаете ребенку велосипед или любое иное средство передвижения, обсуждайте с ними правила дорожного движения», – обратился к татарстанцам Рустем Гарипов.

«Обращаемся к родителям: пожалуйста, когда покупаете ребенку велосипед или любое иное средство передвижения, обсуждайте с ними правила дорожного движения» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще одна серьезная проблема – набирающие популярность среди молодежи питбайки и прочие транспортные средства, которые таковыми официально не являются.

«Не нужно покупать детям смертельные игрушки», – обратился к жителям республики Рустем Гарипов.

Глава ГИБДД Татарстана вспомнил ДТП, которое произошло 1 июня: в Арском районе трое 14-летних подростков на питбайках влетели в поезд. Чудом остались живы, но получили серьезные травмы.

«Нельзя допустить, чтобы эти ребятишки выезжали на дороги общего пользования. У них нет прав, они не знают, как правильно производить маневры. Эти мотоциклы не оснащены ни поворотниками, ни фарами какими-либо. На них можно ездить в специально отведенных для этих занятий местах, но не более», – подчеркнул глава республиканского ГИБДД.

Июнь в Татарстане объявлен месяцем безопасного дорожного движения, отметил начальник УГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов. Рейды и профилактические мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут проводить еще чаще, а на дорогах республики заметно вырастет количество экипажей ДПС.