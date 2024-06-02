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Непристегнутый ремень безопасности стал причиной гибели водителя в Татарстане
Сегодня в 02.45 на 919-м километре трассы М7 в Рыбнослободском районе РТ произошло смертельное ДТП, в котором погиб 23-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным, молодой человек за рулем «Лада Приора» не выбрал безопасную скорость и влетел в металлическое ограждение разделительной полосы.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Отмечается, что он не был пристегнут ремнем безопасности.
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