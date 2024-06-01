Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Подростки на мотоциклах попали под поезд в Татарстане
В Арском районе Татарстана товарный поезд сбил подростков на мотоциклах.
Как стало известно «Татар-информу», неподалеку от железнодорожной станции Чурилино под поезд попали трое подростков на двух мотоциклах.
«Подростки выскочили на пути, когда горел красный сигнал семафора. С места ЧП всех увезли скорые», – рассказали агентству очевидцы происшествия.
По данным агентства, все трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Предварительно пострадавшим подросткам по 14 лет.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников