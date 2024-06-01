Подростки на мотоциклах попали под поезд в Татарстане

В Арском районе Татарстана товарный поезд сбил подростков на мотоциклах.

Как стало известно «Татар-информу», неподалеку от железнодорожной станции Чурилино под поезд попали трое подростков на двух мотоциклах.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

«Подростки выскочили на пути, когда горел красный сигнал семафора. С места ЧП всех увезли скорые», – рассказали агентству очевидцы происшествия.

По данным агентства, все трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Предварительно пострадавшим подросткам по 14 лет.