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Происшествия 1 июня 2024 21:21

Подростки на мотоциклах попали под поезд в Татарстане

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В Арском районе Татарстана товарный поезд сбил подростков на мотоциклах.

Как стало известно «Татар-информу», неподалеку от железнодорожной станции Чурилино под поезд попали трое подростков на двух мотоциклах.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

«Подростки выскочили на пути, когда горел красный сигнал семафора. С места ЧП всех увезли скорые», – рассказали агентству очевидцы происшествия.

По данным агентства, все трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Предварительно пострадавшим подросткам по 14 лет.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

#ДТП на ж/д переезде
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