Каршеринговое авто влетело в дерево в Казани, погиб пассажир-подросток

Незадолго до полуночи в Казани произошло смертельное ДТП. На улице Гудованцева автомобиль каршеринга врезался в дерево.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Как оказалось, в машине находились шесть человек – четверо парней и две девушки. Один из пассажиров – подросток лет 16-17 – погиб на месте аварии, пятеро остальных получили травмы различной степени тяжести.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Атомобиль получил серьезные повреждения, водителя зажало в салоне после удара.

По данным «Татар-информа», водителю 22 года, сегодня у него родился сын. На место сразу же прибыли экипажи всех экстренных служб.