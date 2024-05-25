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Каршеринговое авто влетело в дерево в Казани, погиб пассажир-подросток
Незадолго до полуночи в Казани произошло смертельное ДТП. На улице Гудованцева автомобиль каршеринга врезался в дерево.
Как оказалось, в машине находились шесть человек – четверо парней и две девушки. Один из пассажиров – подросток лет 16-17 – погиб на месте аварии, пятеро остальных получили травмы различной степени тяжести.
Атомобиль получил серьезные повреждения, водителя зажало в салоне после удара.
По данным «Татар-информа», водителю 22 года, сегодня у него родился сын. На место сразу же прибыли экипажи всех экстренных служб.
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