«Одно общее дело»: волонтеры Нурлата на сельхозярмарке собрали средства на нужды СВО

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Более 60 тыс. рублей за пару часов удалось собрать на благотворительной акции, организованной активистами Центра активного долголетия и здоровья на сельскохозяйственной ярмарке в Нурлате. Эти средства пойдут на приобретение материалов, необходимых для пошива тактических носилок и повязок для бойцов специальной военной операции.

Участие в ярмарке мог принять каждый — нужно было принести на продажу овощи, фрукты, выращенные на собственном огороде, домашние заготовки или поделки. Не смогла остаться в стороне от мероприятия и жительница Нурлата Екатерина Пилясова.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Нарезала домашнюю лапшу, в огороде облепиху собрала. О том, что состоится благотворительная ярмарка, я узнала в социальных сетях, хотела внести свой вклад в общее благое дело», — пояснила она.

Одни несли заготовленные на зиму банки, кто-то выставил на продажу луковицы многолетних цветов, много было и различных поделок. Буквально на глазах заполнялась прозрачная коробка для денежных пожертвований, установленная прямо на прилавке. Многие посетители ярмарки останавливались возле волонтеров и интересовались изделиями, которые они создают.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Тактические носилки и повязки очень востребованы в зоне спецоперации, — отметила руководитель центра Анжела Закирова. — Поэтому мы продолжим шитье. Но для этого нужны материалы, а они достаточно дорогие, и собственных средств не хватает. Цель нашей сегодняшней благотворительной акции — не только собрать деньги, но и показать населению, чем мы занимаемся, привлечь их внимание. Пусть они, увидев, какую необходимую работу мы выполняем, тоже включаются в доброе дело».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

На средства, вырученные от ярмарки, волонтеры уже успели заказать эластичные бинты, ножницы и нитки. Оставшуюся же непроданной продукцию члены центра передали волонтерскому движению «Вкусняшки для победы»: умелые хозяйки будут использовать ее для приготовления еды бойцам.

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Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

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