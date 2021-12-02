Один из подсудимых по делу ОПГ «Тукаевские» пришел в суд пьяным и сорвал процесс
Оглашение гособвинения по громкому делу в отношении участников ОПГ «Тукаевские» с 30 подсудимыми в очередной раз было отложено. На этот раз процесс сорвал один из обвиняемых, явившийся в суд пьяным.
Дело рассматривает Вахитовский суд Казани, однако слушания проходят в большом зале Верховного суда республики, способном вместить три десятка подсудимых и их адвокатов.
Первое заседание по делу состоялось еще в конце сентября, однако до оглашения обвинительного заключения дело не дошло до сих пор. Сегодня один из подсудимых Антон Ивасев пришел в суд пьяным, на процесс его не пустили.
«В настоящее время судебными приставами составляется акт о привлечении его к административной ответственности», – отметил судья Алмаз Ахметжанов.
Несколько адвокатов заявили, что для избежания подобных инцидентов в будущем, стоит поднять вопрос об изменении Ивасеву меры пресечения. Это предложение будет рассмотрено уже на следующем слушании.
Остальные подсудимые на процесс явились исправно, и, если на первом слушании они скрывались от журналистов и были явно раздражены их присутствием, то на этот раз вели себя куда спокойнее, некоторые даже пытались завязать разговор с представителями СМИ. Одна из подсудимых в зал пришла с малолетним ребенком на руках, вероятно, надеясь таким образом вызвать жалость у участников процесса.
Отметим, что старту процесса помешало еще одно обстоятельство – на заседание не пришли трое адвокатов по соглашению. Оказалось, что сегодня они заняты на процессах по другим уголовным делам, слушания по которым были назначены ранее.
Однако, как заметили судьи и другие адвокаты, дата сегодняшнего заседания выбиралась в присутствии всех защитников, и на тот момент, то есть еще две недели назад, никто из них не заявлял, что не сможет на нем присутствовать.
«Заявления от адвокатов поступили 30 ноября и 1 декабря. За 2-3 дня до процесса, хотя им было известно за две недели, что сегодня будет процесс, соберется столько людей. Мое мнение, мнение суда, это неуважение к своим коллегам и к подсудимым», – прокомментировал судья Ахметжанов.
Он добавил, что соотвествующее письмо о недопустимости такого поведения защитников и срыве больших процессов будет направлено в президиум Коллегии адвокатов РТ.
«Процесс, по мнению суда, затягивается умышленно», – заключил судья.
Напомним, что по версии следствия, группировку основали трое казанцев в 2009 году, в разное время она пополнялась новыми участниками. В течение нескольких лет они совершали угоны, повреждали чужое имущество, разбойные нападения и так далее.
Помимо этого, следствие считает, что участники ОПГ похитили у восьми граждан и одной фирмы более 50 млн рублей, а также незаконно провезли на территорию страны около 7,6 тысяч иностранцев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 30 участников ОПГ «Тукаевские». Первое слушание по делу состоялось в сентябре.