Один из подсудимых по делу ОПГ «Тукаевские» пришел в суд пьяным и сорвал процесс

Оглашение гособвинения по громкому делу в отношении участников ОПГ «Тукаевские» с 30 подсудимыми в очередной раз было отложено. На этот раз процесс сорвал один из обвиняемых, явившийся в суд пьяным.

Дело рассматривает Вахитовский суд Казани, однако слушания проходят в большом зале Верховного суда республики, способном вместить три десятка подсудимых и их адвокатов.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Первое заседание по делу состоялось еще в конце сентября, однако до оглашения обвинительного заключения дело не дошло до сих пор. Сегодня один из подсудимых Антон Ивасев пришел в суд пьяным, на процесс его не пустили.

«В настоящее время судебными приставами составляется акт о привлечении его к административной ответственности», – отметил судья Алмаз Ахметжанов.

Несколько адвокатов заявили, что для избежания подобных инцидентов в будущем, стоит поднять вопрос об изменении Ивасеву меры пресечения. Это предложение будет рассмотрено уже на следующем слушании.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Остальные подсудимые на процесс явились исправно, и, если на первом слушании они скрывались от журналистов и были явно раздражены их присутствием, то на этот раз вели себя куда спокойнее, некоторые даже пытались завязать разговор с представителями СМИ. Одна из подсудимых в зал пришла с малолетним ребенком на руках, вероятно, надеясь таким образом вызвать жалость у участников процесса.

Отметим, что старту процесса помешало еще одно обстоятельство – на заседание не пришли трое адвокатов по соглашению. Оказалось, что сегодня они заняты на процессах по другим уголовным делам, слушания по которым были назначены ранее.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Однако, как заметили судьи и другие адвокаты, дата сегодняшнего заседания выбиралась в присутствии всех защитников, и на тот момент, то есть еще две недели назад, никто из них не заявлял, что не сможет на нем присутствовать.

«Заявления от адвокатов поступили 30 ноября и 1 декабря. За 2-3 дня до процесса, хотя им было известно за две недели, что сегодня будет процесс, соберется столько людей. Мое мнение, мнение суда, это неуважение к своим коллегам и к подсудимым», – прокомментировал судья Ахметжанов.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что соотвествующее письмо о недопустимости такого поведения защитников и срыве больших процессов будет направлено в президиум Коллегии адвокатов РТ.

«Процесс, по мнению суда, затягивается умышленно», – заключил судья.

Напомним, что по версии следствия, группировку основали трое казанцев в 2009 году, в разное время она пополнялась новыми участниками. В течение нескольких лет они совершали угоны, повреждали чужое имущество, разбойные нападения и так далее.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Помимо этого, следствие считает, что участники ОПГ похитили у восьми граждан и одной фирмы более 50 млн рублей, а также незаконно провезли на территорию страны около 7,6 тысяч иностранцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 30 участников ОПГ «Тукаевские». Первое слушание по делу состоялось в сентябре.